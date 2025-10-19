Fechas, costos y horarios del servicio de apoyo de RTP por cierre de la Línea 1 del Metro CDMX

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México (CDMX) implementó un servicio emergente para apoyar a los usuarios de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro durante las pruebas finales previas a la reapertura total del tramo hasta la terminal Observatorio.

Este servicio tiene como objetivo garantizar la movilidad de los pasajeros en el tramo Pantitlán–Chapultepec , donde el servicio de trenes concluirá a las 22:00 horas durante los fines de semana del 18, 19, 25 y 26 de octubre.

⚠️ Importante – Línea 1

Continuamos con las pruebas en esta etapa final previa a la reapertura total de #LaNuevaLínea1 hasta la terminal Observatorio.

En esta fase se realizarán pruebas integrales de los sistemas de Control y Telecomunicaciones, con los trenes NM22 y NM16.

¿Cómo opera el servicio de RTP?

Las unidades de RTP brindarán servicio en el tramo Pantitlán–Chapultepec de 22:00 a 24:00 horas en las fechas mencionadas.

El costo del viaje es de cinco pesos, además el transbordo entre el STC Metro y RTP es gratuito durante un periodo de dos horas, siempre y cuando no se recargue la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) entre transbordos.

El servicio de RTP se desplegará con 180 unidades para garantizar un transporte constante y fluido, atendiendo la demanda esperada en el tramo afectado por las pruebas del Metro.

Integración con la Nueva Línea 1 del Metro

Las pruebas en la Línea 1 del Metro se centran en la integración de los sistemas de Control y Telecomunicaciones, utilizando los trenes NM22 y NM16. Estas acciones permitirán avanzar en la modernización de la línea y ofrecer un servicio más eficiente, confiable y seguro.

La colaboración entre el STC Metro y RTP es fundamental para minimizar las molestias a los usuarios durante este proceso de mejora.

Fechas y horarios del servicio emergente

El servicio de RTP en el tramo Pantitlán–Chapultepec estará disponible en las siguientes fechas y horarios:



18 y 19 de octubre: de 22:00 a 24:00 horas

25 y 26 de octubre: de 22:00 a 24:00 horas

Es importante que los usuarios planeen su viaje con anticipación y consulten los canales oficiales de RTP y del STC Metro para obtener información actualizada sobre el servicio y cualquier posible cambio en los horarios o rutas.

Recomendaciones para los usuarios

Adquirir o recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada

Verificar los horarios y rutas del servicio emergente de RTP.

emergente de RTP. Considerar tiempos adicionales para el traslado debido a posibles aglomeraciones.

debido a posibles aglomeraciones. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de RTP y del STC Metro.

La colaboración entre las autoridades y los usuarios es esencial para garantizar una transición exitosa durante las pruebas y la posterior reapertura total de la Línea 1 del Metro .

Para más información y actualizaciones, los usuarios pueden consultar los canales oficiales de RTP y del STC Metro.

