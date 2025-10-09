¡OFICIAL! Ya hay fecha de apertura de la Línea 1 del Metro CDMX hasta Observatorio

Tras cerca de dos años del inicio de la remodelación en el segundo tramo de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), la Jefa de Gobierno, Clara Brugada dio a conocer que las obras en las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio culminarán oficialmente a finales de octubre de este 2025.

Fue tras un recorrido realizado en las estaciones antes referidas, que la mandataria capitalina señaló que tras el término de las obras iniciará el proceso de pruebas y certificación correspondiente para que toda la línea pueda estar en funcionamiento y brindando servicio a los usuarios.

¿Cuándo abren todas las estaciones de la Línea 1 del Metro CDMX?

De acuerdo con la misma Clara Brugada las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX estarán en funcionamiento a partir del próximo domingo 16 de noviembre, esto tras dos años de obras en el segundo tramo de la red.

A lo largo del recorrido de supervisión de los trabajos realizados se pudo constatar que la estación Juanacatlán ya está terminada al 100%, mientras que los andenes de Tacubaya y Observatorio continúan con las labores correspondientes a la obra civil.

¿Cuándo inician las pruebas de certificación de toda la Línea 1?

Las autoridades de la Ciudad de México señalaron que las trabajos de prueba en la Línea 1 arrancarán a finales de octubre de este mismo 2025, esto tras culminar con todos los trabajos faltantes en el resto de todo el tramo rosa del Metro .

Por su parte, se espera que las labores de certificación continúen por al menos dos semanas después del fin de la obra civil, esto con la finalidad de garantizar un buen funcionamiento en toda la línea que brinda servicio a cientos de miles de usuarios al mes.

¿Cuánto tiempo estuvo en obras la Línea 1 del Metro?

Las obras de la Línea 1 del Metro CDMX se realizaron en dos etapas diferentes, pues la primera inició desde el ya lejano 11 de julio de 2022 con los trabajos de Pantitlán a Salto del Agua, mientras que de Balderas a Observatorio comenzaron el 9 de noviembre del 2023.

Es importante señalar que en un inicio se pensó que la obra quedaría finalizada en un lapso máximo de dos años, sin embargo los trabajos se fueron retrasando provocando más afectaciones en el traslado de la ciudadanía.

Próximas líneas del Metro CDMX que estarán en reparación

Vale la pena mencionar que con el término de toda la obra en la Línea Rosa del Metro CDMX, las siguientes en entrar en procesos de reparación serán la Línea 3 y la Línea 2, las cuales iniciarán sus trabajos en los próximos meses.

