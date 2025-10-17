Incendio en alcaldía Tlalpan moviliza cuerpos de emergencia en la colonia El Mirador
El incendio se registró el 17 de octubre en una casa habitación ubicada sobre la avenida El Mirador en su esquina con Volcán Bromo; así se vivió la emergencia.
Publicado por: Yael Toribio
- El incendio se registró en la colonia El Mirador de la alcaldía Tlalpan
- Elementos de emergencia atendieron el llamado en avenida El Mirador
- No se reportaron personas lesionadas por el incidente
- Bomberos controlaron sin contratiempos la emergencia