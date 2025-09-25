¡Atención! Línea 1 del Metro de la CDMX cerrará antes de lo habitual durante fines de semana

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX cerrará a las 22:00 horas en tres fines de semana:



27 y 28 de septiembre

4 y 5 de octubre

11 y 12 de octubre de 2025

La medida busca avanzar en las pruebas del sistema CBTC en trenes NM22 y NM16, necesarias antes de abrir el tramo Chapultepec-Observatorio.

Durante estos días, los últimos trenes saldrán de Pantitlán y Chapultepec a las 21:30 horas, lo que significa que el servicio completo concluirá media hora después. Para cubrir la demanda, el STC ofrecerá transporte alterno mediante unidades de RTP entre Pantitlán y Chapultepec hasta el cierre habitual a la medianoche.

Alternativas de transporte para los usuarios

Ante la reducción del horario de la Línea 1, la Red de Movilidad Integrada desplegará opciones que permitirán continuar los traslados sin costo extra si se utiliza la Tarjeta MI. Entre ellas, destacan las rutas de RTP que operarán desde las terminales principales, además de conexiones con Metrobús, Trolebús y otras líneas del Metro.

#TarjetaInformativa El Metro informa que el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22 horas los siguientes fines de semanas. pic.twitter.com/9gldwyAS4O — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 25, 2025

El Metrobús será uno de los aliados más útiles:



Línea 3 recorrerá el oriente y centro

Línea 4 reforzará la conexión en San Lázaro y Buenavista

Línea 7 apoyará a los pasajeros que se dirigen hacia Chapultepec y Tacubaya

Por su parte, el Trolebús de la Línea 2 será la alternativa más directa para quienes viajan en el poniente.

Consejos para planear tu trayecto

Las autoridades recomiendan a los usuarios prever sus recorridos y evitar las horas pico para no saturar los transportes de apoyo. También se sugiere descargar aplicaciones como App CDMX, que permite conocer en tiempo real el avance de unidades y rutas disponibles.

En caso de optar por automóvil, se aconseja utilizar vías alternas como Congreso de la Unión, Viaducto, Reforma o Insurgentes, ya que el flujo del RTP puede aumentar el tránsito en Eje Central y Circuito Interior. Así, los capitalinos podrán llegar a tiempo a sus destinos sin contratiempos.

¿Cuándo volverá a la normalidad la Línea 1?

El cierre anticipado se aplicará solo en las fechas anunciadas. El horario habitual de la Línea 1 seguirá siendo hasta las 00:00 horas de lunes a domingo, excepto en esos seis días de septiembre y octubre. Una vez concluidas las pruebas técnicas, se espera que la reapertura del tramo completo de Chapultepec a Observatorio se concrete antes de finalizar el año.

Los ajustes buscan garantizar un servicio más seguro y moderno, por lo que, aunque los cierres puedan resultar incómodos, forman parte de la última etapa de modernización de la línea más antigua del Metro CDMX.