Asiste a la rodada en bici de PILARES por Día de Muertos en la alcaldía GAM

En el marco de Día de Muertos se realizan varias actividades para celebrar esta fecha de gran importancia para México, entre ellas el gran desfile, la marcha zombie y varias rodadas en bicicleta. Respecto a este último punto, algunas serán organizadas por PILARES con el objetivo de que los pobladores de cada zona disfruten de los recorridos.

En el caso de la GAM, PILARES llama a participar en la rodada familiar nivel intermedio, que tiene una distancia de 15.6 kilómetros y que incluye la visita a otros PILARES de la alcaldía.

Punto de salida y paradas

La rodada ciclista Día de Muertos de la GAM tiene como punto de salida el Lago de San Juan de Aragón-Mexicráneos, acceso por la puerta 8, en punto de las 10:30 de la mañana y tendrá las siguientes paradas:

📍Parada 1: PILARES Ampliación Providencia: 11:25 hrs

📍Parada 2: PILARES Nueva Atzacoalco a las 12:05 hrs

📍Destino: PILARES Raúl Álvarez Garín a las 12:40 hrs

¿Cuándo es la rodada en bici por Día de Muertos?

La cita es el próximo sábado 25 de octubre y para poder participar es necesario hacer un registro en el siguiente enlace y de ser posible acudir disfrazado. En esta actividad pueden participar todos los integrantes de la familia.

