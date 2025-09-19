Así se vivió el Simulacro Nacional 2025 en el Metro CDMX
El Simulacro Nacional 2025 activó la alerta sísmica en toda la Ciudad de México y otras entidades; se activó protocolo especial dentro del Metro CDMX.
- Todas las Líneas del Metro CDMX se detuvieron por el Simulacro Nacional 2025
- Los altavoces de las estaciones emitieron la señal de la alerta sísmica
- No se presentaron afectaciones en usuarios de la Metro CDMX
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
- El Simulacro Nacional 2025 inició a las 12:00 horas
- El hipotético sismo fue de 8.1 en el ejercicio de este 2025
- Se activaron los protocolos de seguridad
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.