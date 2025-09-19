Así se vivió el Simulacro Nacional 2025 en el Metro CDMX

Todas las Líneas del Metro CDMX se detuvieron por el Simulacro Nacional 2025

Los altavoces de las estaciones emitieron la señal de la alerta sísmica

No se presentaron afectaciones en usuarios de la Metro CDMX

El Simulacro Nacional 2025 inició a las 12:00 horas

El hipotético sismo fue de 8.1 en el ejercicio de este 2025

Se activaron los protocolos de seguridad

