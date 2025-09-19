inklusion.png Sitio accesible
Así se vivió el Simulacro Nacional 2025 en el Metro CDMX

El Simulacro Nacional 2025 activó la alerta sísmica en toda la Ciudad de México y otras entidades; se activó protocolo especial dentro del Metro CDMX.

Publicado por: Yael Toribio

  • Todas las Líneas del Metro CDMX se detuvieron por el Simulacro Nacional 2025
  • Los altavoces de las estaciones emitieron la señal de la alerta sísmica
  • No se presentaron afectaciones en usuarios de la Metro CDMX

  • El Simulacro Nacional 2025 inició a las 12:00 horas
  • El hipotético sismo fue de 8.1 en el ejercicio de este 2025
  • Se activaron los protocolos de seguridad

