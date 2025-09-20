Cereza, la perrita que sufrió quemaduras en explosión de pipa sigue luchando por su vida
Cereza, es una perrita que estaba embarazada al momento de la explosión de la pipa, solo un cachorro logró sobrevivir.
- La perrita cereza se recupera de las quemaduras que sufrió durante la explosión de la pipa en el Puente de La Concordia.
- Cereza tenía quemaduras en más del 30% de su cuerpo y tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia.
- De sus cinco cachorritos, solo uno logró sobrevivir, Cereza sigue luchando para salvarse.