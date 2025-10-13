¿Qué tan largos son? Lista de transbordos del Metro CDMX y cuánto miden

Moverse de una línea a otra en el Metro CDMX puede ser, en algunos casos, casi tan largo como un trayecto entre estaciones. De acuerdo con una investigación, basada en información oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC), el transbordo más largo se encuentra en Atlalilco, con una distancia de 881 metros que se recorren en 20 minutos aproximadamente.

El estudio, elaborado mediante una solicitud de transparencia, revela además que los transbordos más cortos —como El Rosario, con apenas 37 metros, o Oceanía, con 59 metros— pueden hacerse en menos de dos minutos. La diferencia entre ambos extremos refleja la complejidad estructural y antigüedad del Metro capitalino.

Los tres transbordes más largos del Metro CDMX

Los trayectos a pie más largos dentro del Metro son:



Atlalilco (Línea 8 a Línea 12): 881 metros, 20 minutos

Pantitlán (Línea 1 a Línea A): 602 metros, 14 minutos

Ermita (Línea 2 a Línea 12): 585 metros, 14 minutos

El recorrido en Atlalilco equivale a caminar casi cinco veces la altura de la Torre Latinoamericana, mientras que los otros dos representan distancias similares a seis campos de futbol. En contraste, transbordos como Bellas Artes (72 metros) o El Rosario (37 metros) apenas implican un par de minutos de caminata.

¿Por qué hay tanta diferencia entre un transbordo y otro?

La razón detrás de estas variaciones está en la historia y estructura del Metro CDMX. Muchas líneas fueron construidas en épocas distintas y con métodos de ingeniería variados. En el caso de Atlalilco y Ermita, por ejemplo, la conexión entre líneas antiguas y nuevas obligó a diseñar pasillos largos para empatar trazos profundos con superficiales.

Además, en estaciones como Pantitlán, donde confluyen hasta cuatro líneas (1, 5, 9 y A), la extensión de los pasillos busca evitar aglomeraciones y mantener rutas seguras para los pasajeros.

¿Cuánto tiempo se hace en los transbordos?

Pese a los casos más extremos, la mayoría de los transbordos del Metro CDMX se recorren en menos de 10 minutos, con distancias que rondan entre 200 y 400 metros. Ejemplos de ello son los enlaces Jamaica (384 m, 9 min), Chabacano (375 m, 9 min) o Candelaria (353 m, 8 min).

Este dato confirma que, aunque el Metro de la capital mexicana cuenta con 12 líneas y más de 190 estaciones, su sistema de interconexiones resulta relativamente eficiente para los 4.6 millones de usuarios que lo utilizan diariamente.

¿Qué sigue para el Metro CDMX?

El STC reconoció la necesidad de mejorar la movilidad interna en estaciones de correspondencia, especialmente en puntos donde el flujo peatonal supera los 80 mil usuarios diarios. En futuras modernizaciones, se prevé incorporar:



Escaleras eléctricas

Señalización más clara

Rutas alternas

Ello con el objetivo de reducir los tiempos de conexión. La investigación ofrece una mirada única a los trayectos que millones recorren a diario sin notar su magnitud. En algunos casos, un simple “transbordo” equivale a una caminata de casi un kilómetro bajo tierra.

