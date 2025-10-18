¡Tómalo en cuenta! Marcha y al menos 11 rodadas traerán caos a la CDMX hoy 18 de octubre
La SSC CDMX informó que hoy se prevé una movilización, 10 concentraciones y varias rodadas de motos y bicicletas en varios puntos de la capital; bloqueos y más.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX ) dio a conocer que hoy sábado 18 de octubre se tienen previstas una marcha, 10 concentraciones, seis rodadas motociclistas y cinco de ciclistas, así como 27 eventos culturales y de esparcimiento en diferentes puntos de la capital que provocarán bloqueos.
A través de su informe diario, las autoridades mencionaron que estas movilizaciones dejarán afectaciones en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, así como en la Avenida Fray Servando y Teresa de Mier de la alcaldía Cuauhtémoc.
Vendedores ambulantes se manifiestan sobre Paseo de la Reforma; exigen puntos de venta
Calles afectadas por marchas y bloqueos hoy 18 de octubre en CDMX
De acuerdo con el reporte de movilizaciones de la SSC , este sábado se prevé una marcha en el Monumento a la Revolución, la cual se movilizará hasta el Ángel de la Independencia a partir de las 10:30 de la mañana. Se prevé que en esta concentración participen al menos 500 personas.
Otras vialidades que presentarán afectaciones por movilizaciones y concentraciones son:
- Deportivo Lázaro Cárdenas desde las 08:00 horas
- Juzgados de Control del Reclusorio Oriente desde las 08:30 horas
- Hacienda San Carlos en Avenida Herminio Chavarría y 5 de mayo desde las 10:00 horas
- Avenida Fray Servando Teresa de Mier desde las 12:00 horas
- Calzada del Hueso frente a la UAM Xochimilco, sin hora específica
¿En dónde habrá rodadas en CDMX este sábado?
Por su parte, la SSC CDMX informó que también se tiene previstas rodadas en alcaldías como la Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, GAM, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Tlalpan, Álvaro Obregón así como Iztapalapa.
Los puntos afectados por estas concentraciones de motociclistas y ciclistas, son:
- Monumento a la Revolución a las 08:00 horas
- Parque Recreativo Francisco I. Madero a las 19:00 horas
- Avenida Cuitláhuac número 3338 en la colonia Clavería a las 20:00 horas
- Avenida Río Consulado a las 15:00 horas
- Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Guelatao a las 19:20 horas
- Avenida Central a las 20:30 horas
- Calzada México-Tacuba a las 07:00 horas
- Boulevard Picacho Ajusco a las 07:00 horas
Lista de eventos culturales programados para el sábado 18 de octubre en CDMX
Más allá de los cierres y bloqueos por rodadas y movilizaciones, es importante mencionar que se prevén al menos 27 eventos de esparcimiento en diferentes puntos de la capital de la República Mexicana.
De acuerdo con la SSC CDMX, habrá eventos en las alcaldías Milpa Alta, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco, así como en la demarcación de Coyoacán.
