¡Multa y corralón! Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este sábado 18 de octubre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que el Hoy No Circula sabatino de este 18 de octubre de 2025, aplicará para todos los autos con holograma de verificación 1 y que cuenten con terminación de placa NON dentro de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De igual forma, se dio a conocer que las restricciones se mantendrán para todos los vehículos con holograma de verificación 2 sin importar el engomado y número de placa, así como para aquellos con matrículas de otras entidades de la República Mexicana.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula que aplica tanto en las 16 alcaldías de la capital del país como en algunos municipios conurbados del Edomex, comienza a aplicar a partir de las 5:00 de la mañana y se mantiene activo hasta las 10:00 de la noche.

Multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

En caso de hacer caso omiso a este programa de movilidad en la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito establece que se pueden emitir multas económicas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Los policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están facultados en remitir el vehículo en cuestión al corralón, lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente de la multa.

¡Buenos días! 🌞 El programa #HoyNoCircula en el 3er sábado de octubre en la #ZMVM es para vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, TODOS los HOLOGRAMA 2 y placas foráneas. 🚕🚗🚘🚙 #FelizSábado pic.twitter.com/oPia8IhzoM — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 18, 2025

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Más allá de las restricciones para los vehículos antes mencionados, es importante señalar que hay un grueso de la población que queda exenta a este programa de movilidad. Eston son:

Autos con holograma de verificación 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Autos con placas exentas

Motociclistas

Municipios del Edomex en donde aplica el programa

Los municipios del Edomex en los que aplica el programa de la CAMe son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

