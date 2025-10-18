inklusion.png Sitio accesible
Ciudad
Nota

¡Multa y corralón! Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este sábado 18 de octubre

La CAMe estipula que las restricciones del Hoy No Circula se amplían para todos los autos con un tipo de holograma de verificación sin importar el engomado.

Hoy No Circula sabado 18 de octubre CDMX y Edomex
Getty Images
1 minutos de lectura.
Escrito por: Yael Toribio

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que el Hoy No Circula sabatino de este 18 de octubre de 2025, aplicará para todos los autos con holograma de verificación 1 y que cuenten con terminación de placa NON dentro de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De igual forma, se dio a conocer que las restricciones se mantendrán para todos los vehículos con holograma de verificación 2 sin importar el engomado y número de placa, así como para aquellos con matrículas de otras entidades de la República Mexicana.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula que aplica tanto en las 16 alcaldías de la capital del país como en algunos municipios conurbados del Edomex, comienza a aplicar a partir de las 5:00 de la mañana y se mantiene activo hasta las 10:00 de la noche.

Multas en CDMX en autos con placas foraneas
Multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

En caso de hacer caso omiso a este programa de movilidad en la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito establece que se pueden emitir multas económicas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Los policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están facultados en remitir el vehículo en cuestión al corralón, lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente de la multa.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Más allá de las restricciones para los vehículos antes mencionados, es importante señalar que hay un grueso de la población que queda exenta a este programa de movilidad. Eston son:

  • Autos con holograma de verificación 0 y 00
  • Autos eléctricos e híbridos
  • Autos con placas exentas
  • Motociclistas

Municipios del Edomex en donde aplica el programa

Los municipios del Edomex en los que aplica el programa de la CAMe son:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Hoy no circula
CDMX
Edomex
