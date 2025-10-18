Caos en CDMX: Viaducto Tlalpan permanece cerrado por presencia de manifestantes

Durante la tarde de este sábado 18 de octubre el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), dio a conocer que se registra un importante bloqueo y corte a la circulación sobre Viaducto Tlalpan, esto al sur de la capital del país.

A través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, Ovial señaló que la afectación a la circulación se presenta cerca de la salida a Cuernavaca, por lo cual se presentan varios asentamientos viales en varias calles y avenidas principales de la zona.

¿A qué altura está el bloqueo en Viaducto Tlalpan?

De acuerdo con lo señalado por las autoridades capitalinas, el corte vial se registra a la altura de Chimalcoyoc, en la alcaldía Tlalpan. Se señaló que los manifestantes están realizando el corte a la circulación en un solo sentido.

Es importante señalar que el bloqueo se está realizando como parte de las exigencias de los familiares de Ximena López Rosales de 17 años, joven que desapareció el pasado 16 de octubre en La Magdalena Petlacalco de la misma demarcación antes mencionada.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Viaducto Tlalpan a la altura de Chimalcoyoc, alcaldía Tlalpan, por manifestantes. #AlternativaVial Prolongación División del Norte. pic.twitter.com/wDsrQG8MRN — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 18, 2025

Alternativas viales al bloqueo en Viaducto Tlalpan

Para evitar el corte a la circulación sobre Viaducto Tlalpan, la SSC CDMX señaló que las y los conductores pueden utilizar la Prolongación División del Norte.

De igual forma, se puede evitar la zona afectada utilizando la Prolongación Insurgentes, esto para los conductores que busquen incorporarse a través de esta vialidad al sur de la Ciudad de México.

Afectaciones viales en CDMX este sábado 18 de octubre

Más allá de la afectación vial antes mencionada, se informó que al corte de las 13:00 horas se mantiene una reducción de carriles sobre Avenida Sur 122 de Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya con dirección al sur.

Por otro lado, se señaló que se prevén afectaciones viales en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, esto por motivos de un evento deportivo que ocurrirá en punto de las 21:00 horas de este sábado 18 de octubre.

Para conocer las actualizaciones sobre los cortes viales, se recomienda estar pendiente de las redes sociales de Ovial y las plataformas oficiales de la SSC CDMX.

