Querétaro ya abrió su inscripción al programa Contigo y tu Bebé: podrán aplicar todas las madres que cumplan estos requisitos

El apoyo aplica para aquellos bebés con menos de 1,000 días de nacidos. | Adolfo Valtierra

El Gobierno del estado de Querétaro abrió el registro para el programa Contigo y tu Bebé, una iniciativa dirigida a apoyar a familias con hijos en sus primeros meses de vida. La convocatoria ya está activa desde el 16 de abril y busca beneficiar a madres, padres o tutores que cumplan con los criterios establecidos.

Este apoyo forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro, con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias durante una etapa clave. Sin embargo, la validación se lleva a cabo por parte de las autoridades estatales.

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¿Qué incluye el programa y hasta cuándo hay registro?

El programa Contigo y tu Bebé ofrece la entrega mensual de una canasta con productos de alimentación e higiene materno-infantil, con el objetivo de apoyar la economía familiar y contribuir al desarrollo integral de la primera infancia.

La convocatoria continuará disponible hasta que el Gobierno de Querétaro anuncie el cierre oficial del registro, por lo que se recomienda a las familias interesadas realizar el trámite lo antes posible para asegurar su participación.

¿Quiénes pueden registrarse al programa Contigo y tu Bebé?

El programa está dirigido a madres, padres o tutores que tengan a su cuidado bebés nacidos en 2025 o 2026, siempre que se encuentren dentro de sus primeros mil días de vida. Además, es indispensable que las personas solicitantes residan en alguno de los 18 municipios del estado de Querétaro.

Otro de los puntos clave es que las y los interesados no deben estar recibiendo otro apoyo estatal similar, ya que esto forma parte de los criterios de elegibilidad establecidos por el gobierno.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el apoyo?

Para poder acceder a este beneficio, las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos durante el proceso de registro:

Formato único de solicitud, disponible para descarga en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Social

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor, con domicilio en el estado de Querétaro

Acta de nacimiento del niño o la niña, para validar su edad y lugar de nacimiento

Para iniciar el proceso, las personas interesadas pueden ingresar a los canales oficiales del gobierno estatal o acudir a los módulos habilitados, donde recibirán orientación para completar su solicitud.

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