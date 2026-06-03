Confirman en Aguascalientes apoyos de hasta $20 mil pesos con subsidios del 60%: fecha límite y quiénes aplican

Productores y productoras de Aguascalientes pueden solicitar un subsidio de hasta 60% para adquirir herramientas y equipamiento destinado a actividades agrícolas. El apoyo tiene un límite por persona y forma parte de una convocatoria impulsada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae).

La dependencia informó que las solicitudes permanecerán abiertas hasta el próximo 15 de junio.

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¿Quiénes pueden recibir el apoyo de hasta 20 mil pesos en Aguascalientes?

De acuerdo con autoridades, la convocatoria está dirigida a pequeños productores y productoras que desarrollan actividades agrícolas en la entidad y requieren equipamiento para sus unidades de producción.

Uno de los criterios más importantes es que tendrán prioridad quienes nunca hayan sido beneficiados con apoyos económicos de la Sedrae. También se considerará la situación económica de los solicitantes para buscar que los recursos lleguen a los sectores con mayores necesidades.

El subsidio cubrirá hasta 60% del valor del equipo solicitado, con un tope máximo de 20 mil pesos por beneficiario. El apoyo se otorgará una sola vez por persona.

🌾🚜 ¡Abren apoyos para pequeños productores de Aguascalientes! La Sedrae lanzó una nueva convocatoria para que familias del campo puedan adquirir equipamiento agrícola con subsidios de hasta el 60% del valor total 🌱💰



💧 Entre los apoyos disponibles destacan motobombas,… pic.twitter.com/gEhe237TVV — Ags Radio Tv (@Ags_Radio_Tv) May 26, 2026

¿Qué equipo agrícola entra en el subsidio del 60%?

La convocatoria contempla apoyos para adquirir el siguiente equipamiento agrícola:

Motobombas

Fumigadoras

Aspersoras

Cercos perimetrales de alambre

Postes de concreto o acero

Tanques horizontales de 3 mil litros

Cisternas de 5 mil y 10 mil litros

¿Dónde realizar el trámite en Aguascalientes?

El trámite debe realizarse de manera presencial en las oficinas de la Sedrae, ubicadas en la avenida Adolfo López Mateos número 1509 Oriente, fraccionamiento Bona Gens, en la ciudad de Aguascalientes.

Para completar el trámite, las personas interesadas deberán presentar:

Identificación oficial vigente.

Documento que acredite la propiedad o posesión legal del predio.

Para resolver dudas sobre requisitos específicos o disponibilidad de apoyos, la dependencia también habilitó el teléfono 449 910 25 95, extensiones 5840 y 5818.

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