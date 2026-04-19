Es oficial en Querétaro: todos los autos que no cumplan este requisito no podrán realizar la verificación vehicular en abril 2026

Las multas por no llevar a cabo la verificación vehicular en Querétaro van de los $700 a $1,700 pesos.

Las multas por no llevar a cabo la verificación vehicular en Querétaro van de los $700 a $1,700 pesos. | Getty Images

Realizar la verificación vehicular en Querétaro, durante el mes de abril de 2026, no será posible para todos los automovilistas si no cumplen con un requisito clave: contar con la documentación completa y vigente al momento de acudir al verificentro.

En Querétaro, las autoridades reforzaron esta medida, recordando que sin los documentos obligatorios, como la tarjeta de circulación vigente, este trámite se puede ver afectado directamente.

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¿Cuál es el requisito que debes cumplir para verificar?

Para poder realizar la verificación vehicular en Querétaro, es indispensable presentar documentación vigente y en regla. En caso de no contar con alguno de estos documentos, el trámite no podrá realizarse en los verificentros.

Los requisitos básicos son:

Tarjeta de circulación vigente (original)

Certificado de verificación anterior (original)

Comprobante de pago de multa, en caso de verificación extemporánea

Sin embargo, existen otros documentos que pueden ser solicitados dependiendo del caso del vehículo:

Factura o carta factura (para vehículos nuevos)

Comprobante de alta o cambio de placas

Documentación por cambio de propietario

Último certificado, en caso de reemplacamiento

Contar con estos requisitos permite validar que el vehículo está al corriente y evita que el trámite sea rechazado.

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¿Qué autos deben verificar en abril de 2026?

Durante abril, el calendario de verificación en Querétaro establece que deben cumplir con este trámite los vehículos con:

Terminación de placas 3 y 4 - engomado rojo, tienen como fecha límite el día 30 de abril.

También continúa el periodo para placas 1 y 2 - engomado verde, quienes tienen hasta el día 31 de mayo para realizar el proceso.

¿De cuánto es la multa por no verificar?

En caso de no realizar la verificación en tiempo, los automovilistas pueden recibir una multa que va de entre 6 y 15 UMAs, lo que equivale aproximadamente a $700 a $1,700 pesos.

Además del costo económico, no pagar esta multa también bloquea la posibilidad de verificar posteriormente, ya que el comprobante de pago es uno de los requisitos obligatorios.

¿Por qué es importante cumplir con este trámite?

La verificación vehicular es un proceso obligatorio que busca controlar las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la entidad.

Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores revisar con anticipación su documentación y cumplir con el calendario establecido, para evitar contratiempos, rechazos en el servicio o sanciones económicas.

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