Es ley: Querétaro multará a todos los conductores que cometan este grave error al ayudar a un auto averiado

Ayudar a un vehículo descompuesto puede parecer un acto solidario, pero en Querétaro esta práctica puede derivar en una multa si no se realiza conforme a la normativa vigente. El Artículo 30 del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito establece con claridad qué está permitido y qué no al momento de empujar o remolcar un auto averiado.

La disposición busca evitar riesgos en la vía pública y garantizar la seguridad de todos los conductores. Por eso, es fundamental conocer en qué casos esta ayuda puede convertirse en una infracción.

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¿Está permitido empujar o remolcar un auto averiado en Querétaro?

De acuerdo con el Artículo 30, está prohibido empujar o remolcar vehículos motorizados si no es mediante una grúa. Esta es la regla general que todos los conductores deben respetar.

Sin embargo, el Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro contempla algunas excepciones específicas:

Cuando se trate de remolques u otros vehículos expresamente diseñados para este fin.

Si el vehículo está obstruyendo la circulación.

Cuando el auto a empujar o remolcar represente un peligro para sí o para terceros, en cuyo caso se permite moverlo únicamente para colocarlo en un lugar seguro.

Asimismo, la ley aclara que se exceptúan de lo anterior los vehículos de transporte público en cualquiera de sus modalidades, mismos que únicamente podrán ser remolcados por una grúa.

Multas de tránsito Quien incumple el Artículo 30 del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito puede recibir sanciones de entre 10 y 20 UMAs. (Imagen Ilustrativa generada con IA)

¿Qué sanción reciben los conductores que incumplan esta norma?

El incumplimiento de esta disposición en Querétaro no es menor. Los conductores que violen el Artículo 30 enfrentarán una multa económica y administrativa.

Los conductores que incumplan lo dispuesto en este artículo podrán recibir las siguientes sanciones:

Multa equivale a entre 10 y 20 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización).

equivale a entre 10 y 20 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización). 3 puntos de penalización en la licencia de conducir.

En síntesis, empujar o remolcar un vehículo sin las condiciones adecuadas puede generar situaciones de alto riesgo, por lo que esta conducta está penada por ley en Querétaro. Ante esto, la recomendación es clara: ante un vehículo averiado, lo más seguro y legal es solicitar el servicio de una grúa.

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