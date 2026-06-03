Es oficial en Tamaulipas: adultos mayores que cumplan este requisito podrán pagar 50% menos por su licencia de conducir

El gobierno estatal modifica los lineamientos de movilidad en Tamaulipas para que los adultos mayores que cumplan con un requisito indispensable puedan pagar 50% menos al tramitar su licencia de conducir durante este periodo fiscal. Los conductores que pertenecen a la tercera edad acceden a un beneficio directo en la Oficina Fiscal para obtener su permiso de manejo de forma ágil.

Los ciudadanos agilizan sus papeles vehiculares mediante este programa de apoyo socioeconómico. El beneficio requiere la validación de un documento de identidad específico ante las autoridades viales de la entidad federativa.

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¿Qué necesitan los adultos mayores para obtener el descuento en Tamaulipas?

Las Oficinas Fiscales del estado exigen la acreditación oficial del solicitante antes de procesar el pago rebajado de la licencia de conducir. La persona interesada debe comprobar su condición de jubilado, pensionado o registrar una edad avanzada en ventanilla para activar el beneficio de los adultos mayores.

La clave del proceso consiste en exhibir la credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para pagar 50% menos. Las autoridades de Tamaulipas validan el plástico original como la llave de acceso a esta reducción de tarifas estatales.

Formato SF001 debidamente llenado y firmado.

debidamente llenado y firmado. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (a tu nombre o de un familiar directo; si rentas, contrato de arrendamiento junto al comprobante).

no mayor a 3 meses de antigüedad (a tu nombre o de un familiar directo; si rentas, contrato de arrendamiento junto al comprobante). Identificación oficial vigente con fotografía.

vigente con fotografía. Cédula de Identificación Fiscal (RFC).

(RFC). CURP impresa.

impresa. Constancia que acredite examen de manejo expedido por la Dirección de Tránsito.

que acredite examen de manejo expedido por la Dirección de Tránsito. Correo electrónico y teléfono de uso habitual.

¿Cómo renovar la licencia de conducir con descuento en Tamaulipas?

Los choferes que ya cuentan con un plástico vencido realizan un proceso simplificado de actualización de datos viales y mantienen la opción de pagar 50% menos. El personal administrativo solicita la entrega del documento anterior para registrar el beneficio asignado a los adultos mayores en el sistema informático.

La tarifa preferencial aplica directamente al presentar el expediente completo en los módulos de atención ciudadana de Tamaulipas. Los requisitos mantienen la misma línea de fiscalización para asegurar la emisión legal de la licencia de conducir.

Licencia de conducir anterior (copia en caso de querer conservar la original).

anterior (copia en caso de querer conservar la original). Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (a tu nombre o de un familiar directo; si rentas, contrato de arrendamiento junto al comprobante).

no mayor a 3 meses de antigüedad (a tu nombre o de un familiar directo; si rentas, contrato de arrendamiento junto al comprobante). Identificación oficial vigente con fotografía.

vigente con fotografía. Cédula de Identificación Fiscal (RFC).

(RFC). CURP impresa.

¿Cuál es el precio de la licencia de conducir en Tamaulipas?

El Congreso local determina los costos vehiculares mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual equivale a $117.31 pesos en el periodo fiscal actual. Los valores comerciales sufren variaciones anuales según los indicadores inflacionarios, pero el descuento protege el bolsillo de los adultos mayores.

La secretaría hacendaria aplica la reducción de costos directamente en la ventanilla de cobro tras validar el requisito obligatorio. Los adultos en plenitud reducen a la mitad el impacto económico de sus trámites viales en Tamaulipas.

Licencia de automovilista permanente : 1 mil 642 pesos (821 pesos para adultos mayores con descuento).

: 1 mil 642 pesos (821 pesos para adultos mayores con descuento). Licencia de automovilista por dos años : 938 pesos (469 pesos para adultos mayores con descuento).

: 938 pesos (469 pesos para adultos mayores con descuento). Licencia de chofer particular permanente : 1 mil 994 pesos (997 pesos para adultos mayores con descuento).

: 1 mil 994 pesos (997 pesos para adultos mayores con descuento). Licencia de chofer particular por dos años: 1 mil 173 pesos (586.50 pesos para adultos mayores con descuento).

Acude a la Oficina Fiscal de tu localidad con tus documentos en orden para agilizar tu trámite vehicular de forma segura y tramitar tu licencia de conducir.

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