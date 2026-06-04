Anuncian en CDMX descuento de 90% en multas de tránsito pendientes: fecha límite y paso a paso para hacer el trámite

La Secretaría de Seguridad Ciudadana aplica un programa de condonación para liquidar las multas de tránsito pendientes en CDMX acumuladas por los conductores. El beneficio digital establece un descuento del 90% para quienes realicen el proceso oficial antes de que expire el tiempo reglamentario.

El anuncio oficial detalla la fecha límite del programa para regularizar los papeles vehiculares. El sistema automatizado muestra el paso a paso para hacer el trámite sin necesidad de acudir con intermediarios o gestores.

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¿Cuál es la fecha límite para aprovechar el 90% de descuento en multas de tránsito pendientes en CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México determinó que el beneficio fiscal terminará el próximo 30 de junio. Los conductores que tengan multas de tránsito pendientes en CDMX acumuladas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025 entran en el programa de condonación.

El plazo resulta definitivo para regularizar los papeles del coche antes del segundo semestre. Quienes dejen pasar el día límite perderán la oportunidad de saldar cuentas a un costo mínimo.

El descuento del 90% disminuye la deuda global de forma drástica para los infractores. Cumplir con este pago evita recargos futuros y problemas legales con el patrimonio familiar.

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El paso a paso para hacer el trámite

El procedimiento administrativo se realiza sin intermediarios a través de la plataforma digital de la Secretaría de Administración y Finanzas. El sistema procesa los datos vehiculares y actualiza los montos vigentes en cuestión de segundos.

La consulta requiere tener la matrícula a la mano para ingresar al servidor central. Completar el proceso toma menos de cinco minutos desde cualquier dispositivo con internet.

Ingresar al sitio oficial de Estrados Electrónicos de la Ciudad de México.

de la Ciudad de México. Colocar los dígitos de la placa vehicular sin espacios ni guiones intermedios.

sin espacios ni guiones intermedios. Verificar las fechas de emisión de las sanciones vigentes en el historial.

vigentes en el historial. Generar la línea de captura con la reducción ya aplicada por el sistema.

ya aplicada por el sistema. Efectuar el pago digital o acudir físicamente a los Kioscos de la Tesorería.

Las autoridades capitalinas exigen estar al corriente con estas obligaciones para acceder a otros servicios de movilidad urbana. Mantener el historial limpio resulta indispensable para cumplir con la verificación vehicular reglamentaria en el centro del país.

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