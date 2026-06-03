Es oficial en Jalisco: estas placas tienen hasta el 30 de junio para verificar o pagarán multa

El calendario oficial determina que los dueños con placas en Jalisco tienen un límite de tiempo para cumplir el trámite ambiental. Los automovilistas cuentan hasta el 30 de junio como plazo definitivo para acudir a los centros autorizados, ya que después de este día perderán el derecho al proceso ordinario.

Este programa obligatorio busca reducir de forma drástica los altos índices de contaminación atmosférica mediante una inspección técnica rigurosa. Los operativos de control vehicular iniciarán en las principales avenidas apenas termine el periodo fijado para este sector del padrón. Prepara tu documentación básica con anticipación y asegura tu lugar de atención en el sistema digital para verificar o prepárate para pagar multa.

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¿Qué placas deben verificar en Jalisco antes del 30 de junio?

El calendario del programa ambiental convoca de forma exclusiva a los propietarios de automóviles que portan láminas con terminación número 5. Este sector de la población dispone de un margen de tiempo que concluye con el fin de mes, por lo que postergar la cita elevará el riesgo de infracciones. Acude a los verificentros durante los próximos días para obtener el holograma vigente y eludir complicaciones.

Las patrullas de la Policía Vial desplegarán puntos de revisión aleatorios en las principales arterias de la zona metropolitana. Los agentes supervisarán que cada coche muestre el distintivo aprobatorio correspondiente al periodo actual del año en curso. Prepara tu cita digital desde la plataforma oficial del gobierno para que agilices tu trámite de control vehicular.

El reglamento de movilidad estipula la obligatoriedad de esta inspección para todos los coches particulares que transitan de forma permanente por el estado. El proceso requiere el pago previo del derecho y la aprobación de las pruebas técnicas que miden los residuos contaminantes. Mantén tu auto listo mecánicamente para que superes la evaluación técnica sin contratiempos de última hora.

Canje de placas Las placas con terminación 5 tienen hasta el 30 de junio para adquirir la verificación en Jalisco. (Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco)

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar las placas en Jalisco?

La sanción económica aplicable por ignorar este mandato ambiental genera un impacto directo y severo en las finanzas de las familias. Los infractores pagarán multas que van de 20 a 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA). El costo del descuido oscila entre los $2,346 y los $7,038 pesos, una cifra calculada bajo la UMA 2026 de $117.31 pesos.

El gasto total incrementa considerablemente debido a que la infracción no exime al ciudadano de realizar la prueba de emisiones obligatoria. Los conductores que tramiten su verificación fuera de tiempo cubrirán una tarifa estatal más alta por concepto de extemporaneidad. Cumplir a tiempo ahorra miles de pesos en recargos administrativos y protege tu presupuesto familiar ante imprevistos.

La Secretaría de Hacienda de la entidad recuerda que existen más de 365 mil propietarios con el canje de láminas pendiente. El estado mantiene ventanillas abiertas para agilizar esta entrega y actualizar los datos del padrón vehicular vigente. Actualiza tus documentos viales al final del proceso para que registres el cumplimiento total ante las oficinas recaudadoras.

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