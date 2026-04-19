Costco sorprende a sus socios de Querétaro, Jalisco y todo México al habilitar la preventa de un producto muy solicitado para el Día de las Madres

Con la celebración del Día de las Madres a menos de un mes, la logística para conseguir el regalo perfecto suele volverse caótica. Anticipándose a la alta demanda, Costco ha lanzado en México un sistema de preventa especial de flores naturales y preservadas. Esta estrategia permite a los socios de estados como Querétaro, Jalisco y el resto del país asegurar un detalle de alta calidad sin las complicaciones de las compras de último minuto, garantizando que el obsequio llegue al domicilio de mamá en el momento preciso.

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Flores en Costco: ¿Qué opciones de preventa están disponibles y cuáles son sus costos?

La tienda ha seleccionado dos productos estrella que se adaptan a diferentes gustos y presupuestos, ambos bajo un esquema de apartado que ya está vigente.

Orquídeas Phalaenopsis “Sorpresa”: Con un precio que parte desde los $599.00 pesos (envío incluido), esta opción destaca por su elegancia. Se trata de una planta natural de dos varas con una altura de entre 55 y 65 cm. Lo interesante de esta oferta es que el socio elige la maceta de cerámica, pero el color de la flor es una sorpresa, lo que añade un toque de exclusividad al regalo.

Con un precio que parte desde los (envío incluido), esta opción destaca por su elegancia. Se trata de una planta natural de dos varas con una altura de entre 55 y 65 cm. Lo interesante de esta oferta es que el socio elige la maceta de cerámica, pero el color de la flor es una sorpresa, lo que añade un toque de exclusividad al regalo. Rosas Preservadas de Larga Duración: Para quienes buscan un detalle que perdure, se ofrece un barril decorativo con 24 rosas naturales preservadas en tono Cherry Vintage por $3,299.00 pesos. A diferencia de las flores convencionales, este arreglo puede mantener su belleza por más de un año sin necesidad de agua ni luz solar directa, representando una opción de lujo y bajo mantenimiento.

Flores Costco pone en preventa flores para el Día de las Madres. (Costco)

¿Cuáles son las fechas clave para realizar el pedido?

Para aprovechar estos beneficios, es fundamental respetar el calendario establecido por Costco, ya que se trata de existencias limitadas y tiempos de entrega programados para evitar retrasos en el festejo.

Las fechas que debes anotar son:

Periodo de preventa: El sistema de apartado estará abierto únicamente hasta el 26 de abril de 2026 en la tienda online.

El sistema de apartado estará abierto únicamente hasta el en la tienda online. Ventana de entrega: Todos los pedidos realizados en este periodo serán entregados entre el 7 y el 8 de mayo, asegurando que el regalo esté listo antes del domingo 10 de mayo.

Es importante considerar que, en el caso de las orquídeas, estas se entregan con botones cerrados y de 3 a 4 flores abiertas para garantizar que la planta termine de florecer en casa de mamá, extendiendo así la vida del regalo.