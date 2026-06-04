Es oficial en Guanajuato: Estos autos tienen fecha límite para cumplir con un trámite obligatorio

Las autoridades estatales confirman el cierre del calendario oficial para un grupo específico de conductores en laGuanajuato. El plazo expira pronto y quienes olviden realizar este proceso enfrentarán severas sanciones económicas en los operativos viales.

Los propietarios de vehículos con ciertos dígitos en sus matrículas registran las últimas semanas para acudir a los centros autorizados. El periodo correspondiente al primer semestre avanza en su etapa definitiva, por lo que el tiempo para regularizar la situación disminuye de cara al próximo mes.

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¿Qué autos deben cumplir con la verificación vehicular en Guanajuato?

El Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato determina que este proceso conserva un carácter obligatorio para todos los automóviles del estado. La normativa busca regular las emisiones contaminantes en las principales urbes de la región de forma semestral.

Las personas que porten placas en Guanajuato con terminación 9 y 0 entran en el periodo crítico de revisión. El calendario oficial marca que estos coches iniciaron su etapa de atención en mayo y cuentan hasta el 30 de junio para obtener el holograma vigente.

Los verificentros mantienen la atención regular para evaluar el estado mecánico de las unidades mediante pruebas técnicas especializadas. El cumplimiento oportuno de la disposición oficial evita que los ciudadanos caigan en rezagos administrativos o restricciones de circulación posteriores.

verificacion guanjuato.jpg Los verificentros exigen presentar la tarjeta de circulación vigente para aprobar el trámite obligatorio. (Centro de Verificación Vehicular Gto-006)

Requisitos para realizar la verificación vehicular en junio

Los automovilistas que acudan a los módulos aprobados necesitan presentar documentación básica para agilizar el diagnóstico de sus unidades. Las autoridades ambientales solicitan la tarjeta de circulación vigente junto al comprobante del periodo inmediato anterior para validar el historial del coche.

El procedimiento exige que el automóvil ingrese en condiciones mecánicas óptimas para superar las lecturas de gases sin inconvenientes. Los operarios revisan los sistemas de escape y componentes del motor antes de otorgar la constancia aprobatoria en la ventanilla.

Las plataformas digitales del gobierno estatal permiten agendar citas previas con el fin de reducir los tiempos de espera en las filas. El esquema de atención busca que los usuarios completen la inspección de manera ordenada durante las semanas restantes del mes.

Costo de las multas en Guanajuato si olvidas el trámite

El incumplimiento de la norma ambiental activa de forma automática la aplicación de penalizaciones financieras para los rezagados. La legislación local estipula sanciones que se calculan con base en las Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes en el país.

Sanción mínima : Equivale a 10 UMA, lo que representa un desembolso de $1,173.10 pesos para el infractor vial .

: Equivale a 10 UMA, lo que representa un para el . Sanción máxima: Alcanza las 20 UMA, cifra que eleva el costo definitivo del castigo hasta los $2,346.20 pesos.

Las autoridades aclaran que el cobro no se ejecuta de manera inmediata al vencer el plazo en la plataforma, sino al identificar la omisión en las revisiones en ruta. Cumplir a tiempo protege la economía familiar frente a estos desembolsos imprevistos.

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