Cambia la Ley de Educación en Querétaro: la reforma que busca evitar la deserción escolar de todos estos alumnos

La Comisión de Educación y Cultura de Querétaro aprobó una importante reforma para combatir la deserción escolar de alumnas embarazadas y alumnos esperando ser padres.

La Comisión de Educación y Cultura de Querétaro aprobó una importante reforma para combatir la deserción escolar de alumnas embarazadas y alumnos esperando ser padres. | Legislatura Querétaro

La Comisión de Educación y Cultura del Congreso local aprobó la reforma a la Ley de Educación de Querétaro, obligando a instituciones públicas y privadas a garantizar la permanencia de alumnas embarazadas y alumnos en situación de paternidad.

Esta modificación legal, impulsada por el diputado Enrique Correa Sada, establece que la educación es un derecho universal y no un privilegio. La normativa impone la facultad obligatoria para que los planteles realicen adecuaciones curriculares y reglamentarias, evitando la deserción escolar y cumpliendo con los preceptos de igualdad y no discriminación establecidos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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¿Qué instituciones deben aplicar la reforma de educación en Querétaro?

La Comisión de Educación y Cultura, presidida por el Diputado Paul Ospital Carrera, determinó que la flexibilidad académica no es opcional. El dictamen aprobado este 26 de enero de 2026 vincula a las siguientes entidades:

Escuelas Públicas: Desde educación básica hasta superior dependientes de la SEDREQ .

Desde educación básica hasta superior dependientes de la . Instituciones Privadas: Todos los colegios y universidades con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Todos los colegios y universidades con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Sujetos obligados: Directivos y personal administrativo encargados de la normativa interna.

¿Cómo beneficia la nueva ley a los alumnos en situación de paternidad y embarazo?

El Congreso del Estado de Querétaro busca eliminar las barreras administrativas que históricamente han forzado a los jóvenes a abandonar sus estudios. El autor de la propuesta, Enrique Correa Sada, enfatizó que las herramientas educativas son el único camino para que las nuevas familias salgan adelante.

Acciones de cumplimiento inmediato:

Adecuaciones curriculares: Modificar calendarios de exámenes o entregas de trabajos por citas médicas o cuidados neonatales.

Modificar calendarios de exámenes o entregas de trabajos por citas médicas o cuidados neonatales. Flexibilidad normativa: Prohibir bajas automáticas o sanciones por inasistencias justificadas relacionadas con la maternidad o paternidad.

Prohibir bajas automáticas o sanciones por inasistencias justificadas relacionadas con la maternidad o paternidad. Integración sin discriminación: Garantizar un ambiente libre de estigmas dentro de las aulas.

Riesgo en la salud de adolescentes embarazadas con sobrepeso: IPN La obesidad y el sobrepeso son factores de alto riesgo en la salud de las embarazadas para desarrollar preeclampsia, que se caracteriza por la elevación de la presión arterial y el aumento de proteínas en la orina. (Especial)

¿Cuáles son los requisitos para acceder a estas facilidades académicas en Querétaro?

Para que el alumnado de Querétaro pueda ejercer estos nuevos derechos, deberá seguir los protocolos que las instituciones implementarán tras la publicación oficial del decreto.

Pasos y requisitos oficiales:

Notificar el estado: Informar a la dirección académica o coordinación correspondiente sobre el estado de embarazo o la situación de paternidad. Presentar constancia: Entregar certificado médico de una institución pública (IMSS, ISSSTE o Salud Estatal) o acta de nacimiento según sea el caso. Solicitar plan de trabajo: Verbos de acción como gestionar, acordar y calendarizar nuevas fechas de evaluación. La aplicación de estas garantías inicia tras su publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” en este periodo de 2026. El trámite administrativo para la adecuación curricular es completamente gratuito.

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