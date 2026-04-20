Ni El Marqués ni Corregidora: el municipio de Querétaro que estrena una galería de arte con obras de artistas locales

La obra de Víctor López es un homenaje a su pueblo y "a las mujeres y hombres de montaña”.

La obra de Víctor López es un homenaje a su pueblo y "a las mujeres y hombres de montaña”. | Instagram @virginiahdzv

Querétaro cuenta ahora con una nueva galería de arte que presentará obras de artistas locales. El nuevo centro no está ubicado ni en El Marqués ni en Corregidora, si no en el Centro Cívico.

El espacio, inaugurado el 15 de abril de 2026, presentará obras de artistas locales.

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Dónde se encuentra la nueva galería de arte de Querétaro

El espacio artístico está ubicado en la planta baja del edificio del gobierno municipal (Prolongación Bernardo Quintana 10000, Centro Sur). Las piezas allí dispuestas dialogan con el paisaje de la ciudad y su cotidianeidad a través de los muros de cristal.

En el mismo espacio se encuentra un piano público del proyecto Insitu Piano, que también es parte de la intervención cultural del lugar.

La galería funcionará como una extensión de la Galería Municipal Rosario Sánchez de Lozada, ubicada en el Centro Histórico de Querétaro, después de que una de sus salas se destinara a la venta artesanal.

Cuándo inauguró la galería de arte del Centro Cívico

La galería fue inaugurada el 15 de abril de 2026. Durante la apertura participó el artista oaxaqueño Víctor López, que expone actualmente una de sus obras en esta sala. Titulada Eco en la memoria, la obra evoca a los abuelos y el lugar de origen de su creador.

“En mi memoria está la impronta de los días que recorrimos las montañas. Inspirado en este recuerdo, surge cada surco tallado con gubia a manera de arado en la tierra; preparo mis placas esperando la cosecha, un homenaje a mi pueblo y a las mujeres y hombres de montaña”, señala López en el texto de la nueva sala de Querétaro.

Quién es el autor de la obra que inaugura la nueva galería de arte

Víctor López es un artista audiovisual mexicano especializado en grabado, con una trayectoria de más de 16 años impulsando este arte en la ciudad.

Durante su carrera artística ha expuesto obras individuales en el Museo Regional de Querétaro y la Galería Municipal Rosario Sánchez de Lozada; y ha participado en más de 70 muestras colectivas en México, Uruguay, España, Suecia, Estonia y Estados Unidos.

En 2017 realizó un mural en Tallin, Estonia, en el marco del centenario de su independencia. Más recientemente, en 2021, formó parte de la exposición y subasta Boundless Space en Sotheby’s Nueva York.

Ha sido seleccionado en certámenes como la XI Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce. Es miembro fundador del Colectivo-Taller La Madriguera Gráfica y de Casa Galería Víctor López, donde promueve la gráfica contemporánea mediante residencias, exhibiciones y colaboraciones.

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