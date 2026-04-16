Es oficial: estos son los nuevos costos de las casetas en Querétaro

Los nuevos ajustes iniciaron desde el pasado 13 de abril en Querétaro y el resto del país.

Los nuevos ajustes iniciaron desde el pasado 13 de abril en Querétaro y el resto del país. | GUILLERMO GRANADOS/NOTIMEX

Los costos de peaje en autopistas que conectan con Querétaro registraron un nuevo ajuste a partir del 13 de abril, luego de que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) aplicara un incremento promedio de 4.7% en su red carretera.

El aumento supera la inflación registrada a finales de 2025, lo que ha tenido un impacto directo en el costo de los traslados, tanto para viajes cortos como para recorridos más largos en el centro del país.

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¿Cuáles son los nuevos costos en casetas?

Algunas de las rutas más relevantes en la zona presentan ajustes visibles en sus tarifas para automóviles:

Libramiento Noreste de Querétaro: pasó de $62 a $65 pesos

Querétaro–Celaya: subió de $102 a $105 pesos

Querétaro–Apaseo: incrementó de $47 a $49 pesos

Libramiento Suroeste: cambió de $14 a $15 pesos

Libramiento Suroeste de Querétaro a Celaya: aumentó de $96 a $100 pesos

Estos montos ya se encuentran activos en las casetas correspondientes, por lo que los conductores deben considerar el nuevo gasto al planear sus traslados.

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¿Qué autopistas presentan cambios?

Además de los libramientos locales, también se ven impactadas autopistas de alta circulación como la México–Querétaro y otras vías concesionadas que conectan con estados cercanos. En estos casos, el costo final depende del tramo recorrido y del tipo de vehículo.

Las tarifas aplican para autos particulares, motocicletas, autobuses y transporte de carga, con variaciones según las características de cada unidad.

Así quedan otras casetas en México

El ajuste aplicado también se refleja en otras autopistas del país, donde ya se pueden ver tarifas actualizadas en puntos clave de cobro.

En la autopista México–Querétaro, una de las más transitadas, casetas como Tepotzotlán y Palmillas se ubican en 113 pesos para automóviles, mientras que en tramos como Jorobas el costo ronda los $74 pesos. Estas cifras forman parte del mismo esquema de actualización reciente.

En otras rutas relevantes, como la México–Cuernavaca, el peaje en la caseta Tlalpan alcanza los $156 pesos, mientras que en la México–Puebla, el cobro en San Marcos se sitúa en $173 pesos para autos.

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