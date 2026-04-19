Confirmado en Querétaro: preparan estos cambios en el sistema de transporte público

Se ha confirmado la incorporación de 80 nuevas unidades durante este 2026.

Se ha confirmado la incorporación de 80 nuevas unidades durante este 2026. | Municipio de Querétaro

El sistema de transporte en Querétaro se prepara para una fase de renovación técnica y operativa. Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), ha confirmado que se están ultimando los detalles de una nueva estrategia integral de movilidad.

Aunque los pilares generales ya han sido delineados, como la renovación de unidades del transporte público y la expansión de rutas a otros municipios de Querétaro, el funcionario aclaró que el plan detallado se encuentra actualmente en proceso de revisión y será revelado formalmente en los próximos días para conocimiento de toda la ciudadanía.

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¿Qué avances hay en la renovación de unidades y la expansión de rutas?

De acuerdo con Cuanalo Santos, esta estrategia busca atacar de raíz los problemas de frecuencia y cobertura que han persistido en la Zona Metropolitana. Mientras se hace pública la hoja de ruta completa, la AMEQ ya ha comenzado a implementar acciones preventivas y de equipamiento que servirán como base para este nuevo modelo de transporte.

Como parte de los adelantos de esta estrategia, se ha confirmado la incorporación de 80 nuevas unidades durante este 2026.

En cuanto a la cobertura geográfica, la expansión ya es una realidad en municipios como Corregidora, Pedro Escobedo y Santa Rosa Jáuregui. La estrategia en proceso contempla fortalecer estos puntos mediante la mejora de la conectividad interna, evitando que los pasajeros tengan que realizar trayectos innecesarios hacia el centro de la ciudad.

Estamos supervisando la obra federal del Tren México - Querétaro, trabajando de manera coordinada para que las afectaciones a la movilidad sean las mínimas.



Con planeación, operativos y acciones concretas, seguimos cuidando el tránsito, apoyando a las familias y asegurando que… pic.twitter.com/9zu25DWgwE — Felipe Fernando Macías (@FeliFerMacias) March 27, 2026

¿Cómo se integrará el Tren México–Querétaro a esta visión de movilidad?

Un componente esencial de la planeación, y que formará parte de los anuncios oficiales próximos, es la coordinación con el proyecto del Tren México–Querétaro. La AMEQ ha señalado que la ubicación de la estación en el municipio de El Marqués es un factor determinante para la logística estatal.

La estrategia que se prepara busca garantizar que el transporte público local funcione como el principal alimentador del tren, evitando que la llegada de este sistema ferroviario sature las vialidades de la zona metropolitana.

Finalmente, las autoridades han subrayado que esta visión de movilidad no se limita a la compra de camiones, sino a la creación de una infraestructura coordinada con el gobierno estatal.

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