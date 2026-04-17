Pocos lo saben en Querétaro: estos son todos los servicios que puedes realizar en los cajeros inteligentes del estado

Evitar las largas filas en las oficinas gubernamentales es posible en Querétaro, aunque muchos ciudadanos aún desconocen el alcance total de las terminales digitales. La Secretaría de Atención Ciudadana reportó que, durante este 2026, el uso de los 60 cajeros inteligentes distribuidos en el municipio ha alcanzado un promedio de 98 mil 117 atenciones mensuales.

Este incremento refleja una migración hacia la digitalización, y permite que trámites que antes tomaban horas, ahora se resuelvan en cuestión de minutos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué trámites puedes resolver en estos cajeros sin ir a una oficina?

La versatilidad de las máquinas de Querétaro va mucho más allá del pago de servicios básicos. Una de las funciones menos conocidas, pero más útiles, es la posibilidad de obtener documentos de identidad de fuera del estado, lo que ahorra viajes y gestiones foráneas a los residentes.

Los servicios disponibles actualmente incluyen:

Documentos de Identidad: Impresión de CURP y actas de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción (tanto de Querétaro como de otras entidades del país).

Impresión de CURP y actas de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción (tanto de Querétaro como de otras entidades del país). Pagos y Movilidad: Recarga y consulta de saldo de la tarjeta Qrobus , además del pago de recibos de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y liquidación universal.

Recarga y consulta de saldo de la tarjeta , además del pago de recibos de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y liquidación universal. Gestión de Servicios Públicos: Reporte de baches, fallas en el alumbrado, coladeras dañadas, mantenimiento de áreas verdes y recolección de tiliches o escombro.

Reporte de baches, fallas en el alumbrado, coladeras dañadas, mantenimiento de áreas verdes y recolección de tiliches o escombro. Registro Civil: Programación de citas para bodas civiles y registros de nacimiento.

¿Cómo encontrar el cajero inteligente más cercano?

Para facilitar el acceso, el ayuntamiento cuenta con un mapa interactivo en su página oficial. Los 60 cajeros de Querétaro están ubicados estratégicamente en plazas comerciales, delegaciones y puntos de alta afluencia para que los usuarios puedan realizar sus gestiones cerca de su hogar o lugar de trabajo.

Además de los trámites mencionados, las terminales funcionan como un canal directo de comunicación con el municipio, ya que permiten ingresar quejas y sugerencias de manera formal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.