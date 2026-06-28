¿Qué hacer en CDMX? Las mejores experiencias sonoras y obras de teatro este lunes 29 de junio

Este lunes 29 de junio la capital ofrece una agenda que combina conciertos con la modalidad de experiencia sonoras, teatro y actividades culturales para todos los gustos, desde talleres musicales hasta montajes que siguen en temporada en algunos de los escenarios más importantes.

Ya sea que busques un espectáculo después del trabajo, una experiencia diferente o simplemente salir de la rutina, la cartelera cultural de este lunes tiene opciones para disfrutar solo, en pareja o con amigos en la capital chilanga.

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Lista de eventos hoy en la CDMX este 29 de junio

Entre las actividades destacadas de este lunes se encuentra el Taller Ritmos Urbanos con Beatbox, que se realiza en la Fonoteca Nacional, una experiencia dirigida a quienes desean explorar la creatividad vocal, el ritmo y la construcción colectiva de sonidos.

Sede: Fonoteca Nacional

Horario: De 16:00 a 18:30 horas

Costo: $350 pesos

Si buscas conciertos hoy CDMX, también vale la pena revisar las actualizaciones de las carteleras oficiales, ya que el mes de julio tiene preparados los mejores eventos en recintos icónicos de la capital mexicana como el Estadio GNP, el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional.

Cartelera de teatro en la CDMX hoy 29 de junio

El teatro también forma parte de la oferta cultural para este lunes. Diversas producciones continúan en temporada en teatros de la capital, con opciones de comedia, drama y musicales para distintos públicos.

La cartelera de teatros disponible incluye funciones como:

Defendiendo al Cavernícola con César Bono : Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas

: Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas Payaso : Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:00 horas

: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:00 horas Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos : Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas El esposo de Daniel : Foro Lucerna, 20:30 horas

: Foro Lucerna, 20:30 horas Préndeme el Musical : Teatro Milán, a las 20:445 horas

: Teatro Milán, a las 20:445 horas Amigos Intocables: Teatro Centenario Coyoacán, a las 20:00 horas

La Ciudad de México presume una de las agendas culturales más amplias del país, por lo que cada semana se suman nuevas experiencias musicales, festivales, conciertos y obras de teatro. Si aún no decides qué hacer este lunes 29 de junio, revisar las carteleras oficiales puede ayudarte a encontrar una opción que se adapte a tu presupuesto, horario e intereses.

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