¡Atrévete! Sentidos Opuestos pone la fiesta en la CDMX hoy 12 de agosto: Lista de eventos

Sentidos Opuestos es una de las bandas de pop icónicas de los 90 y este miércoles 12 de agosto darán un espectacular concierto en el Auditorio Nacional para todos los fans que los han seguido durante décadas.

Pero si la música no es lo tuyo, no te preocupes, porque la agenda cultural de la CDMX también ofrece puestas en escena de calidad internacional. Así que elige el mejor plan y no te quedes en casa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Artistas que se presentan en el Auditorio Nacional hoy 12 de agosto

Si creciste en los 90 seguramente eres fan de Sentidos Opuestos, la banda conformada por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán. ¡Prepárate!, porque este 12 de agosto, la banda de pop se presentará en el Auditorio Nacional, donde interpretarán temas que marcaron toda una generación como “Amor de papel”, “¿Dónde están?”, “Historias de amor”, “Fiesta” y “Escríbeme en el cielo”.

Si te las sabes, no te pierdas la oportunidad de corear en vivo estos temas que forman parte del setlist de todo fan del pop de los 90. ¿Cuál es tu rola favorita de Sentidos Opuestos?

Fecha: 12 de agosto

Sede: Auditorio Nacional

Hora: 20:30 horas

Los precios de los boletos van desde los $434 a los $3,100 pesos. Aún hay boletos disponibles en este ENLACE.

Cartelera de teatros

La agenda cultural de la CDMX también ofrece, los miércoles, una amplia oferta de obras de teatro en cartelera. Si tienes tiempo libre al salir del trabajo, no te vayas a casa, mejor sigue la diversión disfrutando de un buen relato contado desde el escenario de un teatro de la CDMX. Las obras en cartelera este miércoles 12 de agosto son las siguientes:

Gou Broadway Pass - La Novicia Rebelde :

: Esquizofrenia : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde Te quiero hasta la luna: Foro Lucerna

Foro Lucerna Asesinato para dos : Teatro Milán

: Teatro Milán El Fantasma de la Ópera : Teatro de los Insurgentes

: Teatro de los Insurgentes Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron: Teatro SOGEM Wilberto Cantón

ENLACE de compra de boletos.

¿Cuándo es 2x1 en Ticketmaster?

Si quieres comprar tus boletos para un próximo evento al mejor precio, te recomendamos que aproveches las ofertas del Jueves 2x1 en Ticketmaster. Todos los jueves, la boletera ofrece boletos con 50% de descuento en conciertos y obras de teatro seleccionados.

Recuerda que esta promoción solo está disponible para las compras de boletos en línea, a través del sitio web de Ticketmaster.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.