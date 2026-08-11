Agenda cultural CDMX: los mejores conciertos y obras de teatro este lunes 11 de agosto

Si buscas conciertos hoy 11 de agosto, te contamos que la agenda cultural de este martes también ofrece opciones para los amantes de la música clásica y el teatro. La cartelera cuenta con varias alternativas para disfrutar una noche diferente en la capital chilanga.

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¿Cuáles son los mejores conciertos en la CDMX hoy 11 de agosto?

Este martes 11 de agosto, la CDMX ofrece una opción interesante para los amantes de la música clásica. En punto de las 19:00 horas, se llevará acabo un concierto de Las cuatro estaciones de Vivaldi, en la Capilla Gótica.

El precio de los boletos es de $400 pesos y puedes conseguirlos en este ENLACE.

Cartelera de teatros hoy 11 de agosto

Entre las opciones disponibles destaca La Novicia Rebelde, que tiene función a las 20:00 horas en el Centro Cultural Teatro I. Ticketmaster también ofrece el Gou Broadway Pass, que reúne espectáculos como La Novicia Rebelde, Papá por siempre y Beetlejuice, El Musical.

Si buscas una propuesta distinta, Ride The Cyclone El Musical tiene función a las 20:30 horas en el Teatro Xola Julio Prieto. A la misma hora se presenta Te quiero hasta la luna, en el Foro Lucerna.

Para quienes prefieren el drama, Las Heridas del Viento se presenta a las 20:45 horas en el Teatro Milán. Se trata de otra alternativa para armar un plan cultural entre semana.

Así que ya lo sabes, si buscas qué hacer hoy en CDMX, considera que la oferta cultural del martes se concentra más en teatro que en grandes conciertos. Antes de salir, revisa la disponibilidad y posibles cambios directamente en la plataforma de venta de boletos.

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