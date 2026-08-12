Explosión de restaurante deja varios heridos en la colonia Roma de la CDMX

Equipos de atención de emergencias llegaron a un restaurante ubicado en la Avenida Álvaro Obregón y Morelia, en la Colonia Roma Norte luego de que se produjo una explosión al interior del lugar.

Según los primeros reportes, hay al menos cuatro bomberos heridos por la explosión por acumulación de gas en el restaurante de la Colonia Roma.

🚨#AlertaADN



Ocurrió una explosión en un restaurante ubicado en avenida Álvaro Obregón, colonia Roma. Servicios de emergencia trabajan en la zona, pues se habla de que habría bomberos heridos🚒



📷: Saúl Díaz (@tritonazteca11) pic.twitter.com/fxgLnkNxgg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 13, 2026

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Así ocurrieron los hechos en el restaurante de la Colonia Roma

Minutos antes de la explosión, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, había informado sobre un incendio en el restaurante.

Según reportaron, el fuego se originó en una campana de la cocina y fue controlado sin que escalara a una emergencia mayor.

Se reportó un incendio en un restaurante sobre Av. Álvaro Obregón y nuestra Base Diana actuó de inmediato.



El fuego se originó en una campana de cocina y fue controlado oportunamente, sin que escalara a una emergencia mayor.



En la Cuauhtémoc, ante cualquier emergencia,… pic.twitter.com/WeMzZW3mu9 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 13, 2026

Sin embargo, minutos después ocurrió una explosión en el restaurante, esto por una acumulación de gas, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia en la Colonia Roma.

Actualizan cifra de heridos por explosión en Colonia Roma

Juan Manuel Pérez Cova, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó que la cifra de lesionados por la explosión del restaurante se elevó a doce:

Siete bomberos

Tres personas de Protección Civil

Dos policías

Alessandra Rojo de la Vega habla tras la explosión

“Nos comentan que fue el extractor, una acumulación de gas. Tenemos a varios compañeros heridos, lesiones leves al parecer”, informó Rojo de la Vega.

Las personas lesionadas ya fueron trasladadas a distintos hospitales como el Rubén Leñero, Álvaro Obregón y San Ángel Inn Chapultepec para ser atendidas.

“El lugar está siendo revisado, también los edificios aledaños a ver si todo está en orden o sufrió algún daño estructural”, agregó la alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Señaló que elementos de Protección Civil de la CDMX y de la CDMX, así como miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Seguridad Ciudadana son los responsables de realizar estas labores de revisión.

Por último, Alessandra Rojo de la Vega puntualizó que se realizó la evacuación adecuada de los vecinos y personas dentro del restaurante y confirma que ya no hay más riesgos para los habitantes de la zona.

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