Rod Stewart cancela concierto en CDMX: así puedes pedir el reembolso de tu boleto

¿Ya tenías todo listo para ver a Rod Stewart en CDMX? El boleto comprado, el outfit pensado y el make up preparado, pero la noticia llegó y nos arruinó el plan: el concierto fue cancelado.

Así que, antes de guardar el boleto como recuerdo o empezar a preguntarte qué va a pasar con tu dinero, hay una buena noticia, pues ya se dio a conocer el proceso para solicitar el reembolso.

Así que, si compraste entradas para ver a Rod Stewart en México, en adn noticias te contamos cómo pedir el reembolso, qué debes hacer y cuándo podrías recuperar tu dinero.

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¿Cómo pedir el reembolso de los boletos de Rod Stewart?

La cancelación de los conciertos de Rod Stewart en México hizo que una de las preguntas más buscadas por los fans sea bastante sencilla: “¿y ahora qué pasa con mi dinerito?”.

La respuesta depende de cómo compraste tus entradas, te explicamos:

Si compraste tus boletos en línea por Ticketmaster

Si realizaste la compra por internet, el reembolso se realizará de manera automática.

El dinero será devuelto a la tarjeta que utilizaste para comprar los boletos, por lo que no necesitas realizar un trámite adicional.

Además, el reembolso contempla el valor correspondiente a los boletos y los cargos aplicables a la compra, de acuerdo con las condiciones informadas para la cancelación.

Ahora toca tener un poquito de paciencia: el tiempo en que el dinero aparezca nuevamente en tu cuenta depende de los procesos de la institución bancaria.

En otras palabras, no necesitas formarte ni correr a ninguna taquilla, pero sí te aconsejamos que revises tu cuenta y espera a que el movimiento se vea reflejado.

Si compraste tus boletos en taquilla o centros Ticketmaster

Aquí sí cambia la cosa para las personas que compraron sus boletos para Rod Stewart en taquilla o en centros Ticketmaster deberán acudir al mismo lugar donde realizaron la compra para iniciar el proceso de devolución.

Es importante presentar los boletos en buen estado, sin alteraciones ni enmendaduras, además de contar con una identificación oficial y, de ser necesario, el método de pago utilizado.

¿Qué pasa si tengo boleto digital?

Si tienes un boleto digital y realizaste la compra en línea, el reembolso se procesará hacia la tarjeta utilizada durante la compra.

Por eso, no necesitas imprimir el boleto ni acudir físicamente a un establecimiento para solicitar la devolución.

Eso sí: conserva tus comprobantes de compra y revisa tu estado de cuenta durante los siguientes días.

¿Qué incluyen en el reembolso de Rod Stewart?

De acuerdo con las políticas de Ticketmaster y los lineamientos de la PROFECO para eventos cancelados, el proceso contempla la devolución correspondiente a la compra de los boletos y los cargos aplicables.

Si adquiriste servicios adicionales o productos relacionados con el evento, revisa las condiciones específicas de tu compra, ya que podrían tener reglas diferentes.

¿Por qué canceló Rod Stewart sus conciertos en México?

Rod Stewart canceló las próximas fechas de su gira después de someterse a un procedimiento para colocarle un stent coronario, intervención que, de acuerdo con la información difundida por su equipo, fue exitosa.

Sus médicos le recomendaron tomar alrededor de cuatro semanas para recuperarse antes de regresar a los escenarios.

El cantante lamentó no poder presentarse ante sus seguidores y expresó su agradecimiento al equipo médico que lo atendió, además de señalar que espera volver a los escenarios una vez que se encuentre completamente recuperado.

Así que, aunque la noticia no fue precisamente la que sus fans querían recibir, por ahora lo más importante es que Rod Stewart se encuentra en recuperación.

¿Qué conciertos de Rod Stewart fueron cancelados en México?

La cancelación afecta las tres presentaciones que el cantante tenía programadas en el país:

• 9 de septiembre de 2026: Monterrey, Estadio Borregos.

• 11 de septiembre de 2026: Guadalajara, Coliseo GNP Seguros.

• 13 de septiembre de 2026: Ciudad de México, Palacio de los Deportes.

Las fechas habían sido anunciadas previamente por Ticketmaster México, incluida la presentación del 13 de septiembre en el Palacio de los Deportes de CDMX.

¿Qué hago si no me llega el reembolso del concierto de Rod Stewart?

Si ya pasó el plazo correspondiente y no recibes el reembolso de tus boletos para Rod Stewart, no te quedes esperando eternamente a que el dinero aparezca por arte de magia en tu cuenta.

El primer paso es contactar a Ticketmaster y dar seguimiento a tu compra, la plataforma cuenta con un botón de ayuda dentro de tu cuenta para presentar una solicitud relacionada con una compra existente; entre los datos que pueden pedirte están el nombre del titular de la tarjeta, número de orden, evento y fecha.

Antes de contactar a Ticketmaster, ten a la mano:

Número de orden o referencia de compra.

Nombre del titular de la tarjeta.

Correo electrónico utilizado para la compra.

Comprobante de pago.

Boletos, en caso de que la compra haya sido en taquilla.

Estado de cuenta donde pueda comprobarse que el reembolso todavía no aparece.

Ticketmaster señala que, cuando un evento es cancelado, el valor nominal del boleto, incluidos los cargos por servicio y envío, será reembolsado.

¿Y si Ticketmaster no me devuelve el dinero?

Aquí es donde entra PROFECO, la Procuraduría Federal del Consumidor señala que, cuando un evento es cancelado, la empresa debe devolver de manera íntegra el dinero de la entrada.

Además, la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla una compensación de al menos 20% del precio pagado cuando el servicio no se presta en los términos ofrecidos, de acuerdo con las condiciones que establece la propia legislación.

Por eso, si intentaste resolver el problema directamente con Ticketmaster y no obtienes respuesta o el reembolso no llega, puedes presentar una queja ante PROFECO.

Puedes hacerlo mediante sus canales de atención al consumidor o acudir a una de sus oficinas para recibir orientación sobre tu caso.

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