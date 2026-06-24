Los aficionados al futbol podrán vivir la experiencia de tener el Mundial 2026 en casa en el divertido Fan Fest en Campo Marte. Si quieres lanzarte este jueves 25 de junio, te contamos cuáles son los precios y todos los detalles para que sigas disfrutando de la fiesta futbolera y los mejores conciertos en la capital mexicana.

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¿Qué concierto hay en el Fan fest de Campo Marte?

Este 2026, México es co-anfitrión de la justa mundialista y la CDMX es una de las sedes más importantes y visitadas por aficionados de todas partes del mundo. Para que puedas vivir una experiencia mundialista de alto nivel, te recomendamos que no te pierdas el Fan Fest Campo Marte 2026.

En esta sede encontrarás dos bares, una zona de entretenimiento, un jardín escultórico y una mega pantalla para disfrutar cualquier partido del Mundial. Y, por supuesto, podrás disfrutar de la mejor gastronomía del país y de conciertos imperdibles.

25 al 30 de junio – El corazón del sabor: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala

Este jueves 25 de junio, no te pierdas el concierto de ADRIATIQUE, un dúo de DJs suizo, conformado por Adrian Shala y Adrian Schweizer.

Los precios del Fan Fest en Campo Marte son los siguientes:

El acceso individual por día tiene un costo de $480 pesos

El acceso VIP por día tiene un costo de $1,180 pesos

Recuerda que el acceso al Music Pavilion es exclusivo para el show de tu interés en la noche, por lo que no incluye actividades ni transmisiones del evento de día.

¿Qué concierto habrá hoy en el Zócalo y alcaldías?

Si quieres disfrutar hoy 24 de junio del partido de México vs Chequia en el Zócalo capitalino, te contamos que también habrá mariachi y sonidero.

Además, en las distintas alcaldías están distribuidos los festivales futboleros, donde también podrás disfrutar de actividades, conciertos y del partido México vs Chequia en pantallas gigantes:

Utopía Meyehualco :La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita: 24 de junio a las 11:30 horas.

:La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita: 24 de junio a las 11:30 horas. Unidad Independencia : Jenny and the Mexicats: 24 de junio a las 11:30 horas.

: Jenny and the Mexicats: 24 de junio a las 11:30 horas. Parque Tezozomoc : La Coreañera: 24 de junio a las 11:30 horas.

: La Coreañera: 24 de junio a las 11:30 horas. Deportivo Xochimilco:Los Askis: 24 de junio a las 11:30 horas.

¿Cuáles son los conciertos más esperados del mes?

El mes de junio está a solo unos días de terminar, pero cierra con algunos de los conciertos más esperados. Si estás buscando qué hacer en la CDMX el próximo fin de semana, no olvides revisar la cartelera cultural en adn Noticias. Los conciertos que se vienen en la CDMX son:

Bohemia 91 : 25 de junio en El Cantoral, con Luciano Luna y América Sierra.

: 25 de junio en El Cantoral, con Luciano Luna y América Sierra. Tigres del Norte: 27 de junio en el Estadio GNP

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