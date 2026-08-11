Fecha del aniversario del Museo del Cacao y Chocolate “Choco Story Zócalo”

Para los amantes del chocolate y el cacao se llevarán a cabo una serie de actividades como parte del aniversario del Museo dedicado a este alimento y aquí te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.

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¿Cuándo será el Choco Story Zócalo?

Del 17 al 23 de agosto en el Museo del Cacao y Chocolate “Choco Story Zócalo” habrá una gran variedad de actividades donde los asistentes podrán descubrir el cacao desde distintas perspectivas, de la arqueología y la historia a la gastronomía y la creatividad.

“Choco Story Zocalo” ofrece una experiencia interactiva y multisensorial e 18 salas con más de 700 piezas de colección, recursos audiovisuales, juegos, degustaciones y una audioguía incluida en cinco idiomas.

Precios y ubicación

El Museo del Cacao y Chocolate “Choco Story Zócalo” se encuentra ubicado en República de Guatemala 24 en el Centro Histórico, detrás de la Catedral Metropolitana y tiene un horario de lunes a domingo de las 10:00 a las 18:00 horas.

El recorrido tiene una duración de una hora y 30 minutos. La entrada tiene un precio de 240 pesos para adultos, 140 pesos para estudiantes, 180 pesos para residentes locales con identificación obligatoria, 140 pesos para adultos mayores.

Cacao, un producto ancestral

Los primeros vestigios del cacao datan del año 1900 y 1800 a.C y fueron encontrados en Chiapas y Veracruz y debido a que el fruto es similar a un corazón los nativos lo asociaron con la oscuridad, el inframundo y la sangre por eso se volvió exclusivo de las clases altas, los comerciantes y guerreros.

Sus granos secos y tostados se ocupaban como monedas y con la llegada de los españoles el cacao y el chocolate se extendieron por todo el mundo y fue conquistando los paladares.

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