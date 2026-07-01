Harry Styles tendrá 6 noches en CDMX: fechas y dónde comprar los boletos

Harry Styles llega a México en 2026 como parte de su gira mundial Together, Together. El cantante británico se presentará en CDMX entre julio y agosto. Los boletos para verlo en vivo están disponibles en Ticketmaster.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se presentará Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de CDMX?

Hasta el momento hay seis fechas confirmadas de conciertos de Harry Styles en CDMX:

31 de julio

1 de agosto

4 de agosto

7 de agosto

8 de agosto

10 de agosto

Todos los conciertos se realizarán en el Estadio GNP Seguros y Jorja Smith participará como artista invitada en las seis fechas.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Harry Styles en CDMX?

Los boletos para ver a Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de CDMX ya están a la venta en Ticketmaster. De acuerdo con esa plataforma, los boletos parten desde los $868 hasta los $15,546. No obstante, es importante mencionar que varias fechas ya agotaron entradas.

Según se ha observado en eventos pasados, el escenario de Together, Together es enorme y cuenta con una estructura larga y ondulada con pasarelas que conectan el escenario principal con distintos puntos del recinto, lo que permite a Styles interactuar con el público desde múltiples ángulos.

El espectáculo incluye luces, visuales retro y una estética inspirada en su nuevo álbum. Además, videos de seguidores muestran que el show incluye al propio cantante interpretando breakdance mientras recorre el escenario.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.