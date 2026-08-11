Resultados Tris hoy martes 11de agosto 2026: consulta los números ganadores de la Lotería Nacional

Si este martes 11 de agosto de 2026 decidiste probar suerte con el TRIS de la Lotería Nacional, llegó el momento de tener tu boleto a la mano.

A lo largo del día se conocerán los resultados de los cinco sorteos y aquí en adn noticias podrás consultar las combinaciones ganadoras, ¿serás uno de los afortunados?

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¡Ya están disponibles los resultados del sorteo #TrisMedioDía No.36463! 🎉

Número ganador: ✨ 0-7-7-1-8 ✨

Multiplicador: ✅ SÍ

¡Felicidades al o la afortunada! 🥳 pic.twitter.com/m0oGp2r4j0 — Lotería Nacional (@lotenal) August 11, 2026

Resultados del TRIS hoy martes 11 de agosto de 2026

La Lotería Nacional realiza cinco sorteos del TRIS durante el día; estos son los resultados que debes consultar:

• TRIS Mediodía: 36463 | número ganador: 0-7-7-1-8 | Multiplicador: Sí

• TRIS de las Tres: 36464 | número ganador: 3-9-6-3-2 | Multiplicador: NO

• TRIS Extra: Sorteo Pendiente

• TRIS de las Siete: Sorteo Pendiente

• TRIS Clásico: Sorteo Pendiente

Los resultados se actualizan conforme la Lotería Nacional publica las combinaciones correspondientes a cada sorteo.

¿A qué hora son los sorteos del TRIS hoy?

Si todavía no aparece alguno de los números ganadores del TRIS, no te preocupes, los sorteos se realizan en diferentes horarios durante el día:

• TRIS Mediodía: 13:00 horas.

• TRIS de las Tres: 15:00 horas.

• TRIS Extra: 17:00 horas.

• TRIS de las Siete: 19:00 horas.

• TRIS Clásico: 21:00 horas.

Por ello, la lista de resultados TRIS de hoy 11 de agosto se irá completando conforme avance la jornada.

¿Cómo saber si ganaste el TRIS?

Una vez que estén publicados todos los resultados, compara la combinación ganadora con los números que aparecen en tu boleto.

En el TRIS puedes elegir diferentes cantidades de dígitos, dependiendo del tipo de jugada que hayas realizado.

Si participaste en la modalidad Directa de 5, los cinco dígitos deben coincidir con la combinación ganadora y aparecer en el mismo orden.

Si alguno de tus números resultó ganador, conserva tu boleto o constancia de participación.

No lo tires ni lo dejes en un lugar donde pueda deteriorarse, ya que es el comprobante necesario para reclamar el premio.

¿Cómo se juega el TRIS?

El TRIS de la Lotería Nacional permite elegir diferentes cantidades de dígitos y modalidades de juego.

Puedes seleccionar tus propios números o dejar que el sistema los genere mediante opciones como Trismático.

El costo y el premio dependen del tipo de jugada y de la cantidad de números seleccionados.

¿Cómo cobrar un premio del TRIS?

Si tus números aparecen entre los ganadores del TRIS, conserva el boleto o la constancia de participación, ya que funciona como comprobante para solicitar el pago.

Los premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos pueden cobrarse en agencias de venta directa o expendios autorizados.

Para cantidades mayores existen otros mecanismos de pago y requisitos de identificación.

También es posible acudir a las oficinas señaladas por la Lotería Nacional para realizar el trámite correspondiente.

¿Los premios del TRIS pagan impuestos?

Los premios anunciados son cantidades brutas, por lo que el monto que finalmente recibe el ganador puede ser menor debido a las retenciones correspondientes.

La cantidad retenida depende de las disposiciones fiscales aplicables.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del TRIS?

Si resultaste ganador, no dejes pasar el tiempo. Los premios deben reclamarse dentro del plazo establecido por la Lotería Nacional.

Por ello, conserva tu boleto en buen estado y revisa los requisitos correspondientes antes de acudir a cobrar.

¿Dónde consultar los resultados del TRIS?

Los resultados del TRIS de hoy martes 11 de agosto de 2026 pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería Nacional y en esta nota, donde iremos actualizando las combinaciones ganadoras conforme sean publicadas.

Si jugaste este martes, revisa cada sorteo y compara tus números con las combinaciones oficiales, quizá hoy la suerte esté de tu lado.

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