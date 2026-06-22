Lunes de teatro en la CDMX: Lista de los mejores eventos hoy 22 de junio

La cartelera de obras de teatro hoy 22 de junio en la Ciudad de México (CDMX) ofrece opciones para todos los gustos, desde musicales hasta comedias, dramas y espectáculos familiares. Si buscas un plan diferente para arrancar la semana,sigue leyendo porque en adn Noticias, te tenemos la mejor cartelera con las alternativas culturales más atractivas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

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¿Obras de teatro en cartelera CDMX?

La Ciudad de México es una de las capitales teatrales más importantes de América Latina. Actualmente, la cartelera incluye algunas de las obras de teatro famosas más buscadas por el público, así como propuestas independientes.

Entre las opciones más destacadas se encuentran las siguientes:

Defendiendo al Cavernícola con César Bono : teatro Libanés

: teatro Libanés Payaso : Teatro Xola Julio Prieto

: Teatro Xola Julio Prieto Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos : Teatro SOGEM Wilberto Cantón

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón El esposo de Daniel : Foro Lucerna

: Foro Lucerna Préndeme el Musical: Teatro Milán

Para quienes buscan ahorrar, también existen promociones de obras de teatro 2x1 disponibles en diferentes plataformas de venta de boletos y programas culturales de la ciudad.

La recomendación es revisar horarios y disponibilidad antes de acudir, ya que algunas funciones registran alta demanda incluso entre semana.

¿Cuáles son los conciertos más esperados de junio en la CDMX?

Pero el teatro no lo es todo y el mes de junio tiene programados los mejores conciertos en recintos icónicos de la capital mexicana como son: el Auditorio Nacional, el Estadio GNP, el Palacio de los Deportes, entre otros.

Aunque la capital mexicana ya ha vivido conciertos icónicos durante el mes de junio de 2026 como la presentación de ZAYN en el Estadio GNP, el concierto de Julieta Venegas, Gloria Trevi, Pandora y Flans y Jesse & Joy en el Auditorio Nacional, todavía quedan sorpresas.

La CDMX cierra el mes de junio con uno de los conciertos masivos más esperados: Los Tigres del Norte en el Estadio GNP. definitivamente, no te puedes perder de escuchar temazos en vivo como La Mesa del Rincón y La Puerta Negra.

Si buscas un buen plan para disfrutar con amigos o tu pareja después del trabajo, la combinación entre teatro y conciertos convierte a la CDMX en uno de los destinos más atractivos del país. ¿Te lo vas a perder?

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