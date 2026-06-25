Fan Fest Campo Marte al 2x1 y los mejores conciertos en festivales futboleros en CDMX este 26 de junio

¡Ya hay plan para comenzar el fin de semana con todo! Este viernes 26 de junio, la Ciudad de México (CDMX) tiene preparada una intensa agenda cultural, que sigue teniendo en primera fila a la fiesta futbolera.

No te puedes perder los mejores conciertos en el Fan Fest de Campo Marte o en los festivales futboleros que se llevan a cabo en distintos puntos de las alcaldías de la capital mexicana.

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¿Qué concierto habrá en el Campo Marte hoy 26 de junio?

El Campo Marte es una de las sedes más importantes de los eventos musicales durante el Mundial 2026. En este espacio se lleva a cabo el Fan Fest, donde los aficionados al futbol podrán disfrutar de dos bares, una zona de entretenimiento, un jardín escultórico y una mega pantalla para disfrutar cualquier partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Este viernes 26 de junio, los asistentes podrán disfrutar del concierto de MATHAME, que inicia en punto de las 20:00 horas. Consigue tus boletos y disfruta de este dúo de DJS, integrado por los hermanos italianos, Matteo y Amedeo Giovanelli, quienes son unos referentes del techno melódico y la música house.

Durante el jueves 2x1 en Ticketmaster puedes conseguir boletos al 50% de descuento. Los precios van de $744 a $1,736 pesos cada uno.

Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

Pero el Fan Fest no es todo, la CDMX tiene eventos programados este 26 de junio para todo los gustos. Por ejemplo, en Lunario del Auditorio Nacional recibirá en su escenario a Jaime Varela, El Divo un eterno amor.

Además de este romántico concierto, también se llevan a cabo los siguientes eventos en la CDMX:

José María Tour-Fabrica de Espina s: Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

s: Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Shenel Johns Quartet : Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Niman Axkan Urbano:Teatro Sergi Magaña

¿Qué conciertos habrá en las alcaldías de la CDMX?

La Ciudad de México es una de las sedes principales del Mundial 2026, por lo que tiene programados los mejores conciertos en los festivales futboleros. Espacios montados de manera temporal que cuentan con una pantalla gigante, donde los aficionados pueden ver los partidos del Mundial, comer y realizar diversas actividades recreativas.

A continuación, los conciertos gratuitos que ocurrirán este viernes 26 de junio en la capital chilanga:

Utopía Meyehualco : Mariachi Femenil Innovación Mexicana, a las 15:30 horas

: Mariachi Femenil Innovación Mexicana, a las 15:30 horas Parque Tezozomoc: Jenny and the Mexicats, a las 16:30 horas

Jenny and the Mexicats, a las 16:30 horas Deportivo Xochimilco: La Coreañera, a las 16:30 horas

La Coreañera, a las 16:30 horas Deportivo Vivanco: Renne,a las 11:00 horas

Recuerda que estos conciertos son totalmente gratuitos, solo debes acudir a tiempo para poder acceder sin contratiempos.

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