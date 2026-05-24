¡Los conciertos NO son todo! La CDMX ofrece las mejores obras de teatro este lunes 25 de mayo

Aunque este lunes no hay conciertos programados en la Ciudad de México (CDMX), sí hay excelentes obras de teatro, que son uno de los mejores planes, para quienes buscan algo qué hacer este 25 de mayo de 2026.

Desde comedias ligeras hasta montajes musicales y propuestas culturales independientes, la cartelera de la capital mexicana tiene opciones para todos los presupuestos y edades. Por eso, en adn Noticias, te dejamos la mejor agenda cultural.

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¿Cuáles son las mejores obras de teatro en CDMX hoy 25 de mayo?

Entre las mejores obras de teatro CDMX destacan producciones de comedia, musicales y clásicos contemporáneos que continúan atrayendo al público capitalino. Algunas de las obras más populares son las siguientes:

Defendiendo al Cavernícola con Cesar Bono : Nuevo Teatro Libanés

: Nuevo Teatro Libanés Hedda : Foro Lucerna

: Foro Lucerna Payaso : Teatro Xola Julio Prieto

: Teatro Xola Julio Prieto DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos : Teatro SOGEM Wilberto Cantón

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón Préndeme el Musical: Teatro Milán

¿Cuándo es 2x1 en teatro?

Uno de los beneficios más buscados por los capitalinos son las promociones de teatro 2x1. La boletera Ticketmaster ofrece esta promoción todos los días jueves.

Sin embargo, algunos teatros cuentan con sus promociones especiales e incluso bancarias que permiten obtener descuentos especiales al comprar boletos en línea o directamente en taquilla. También existen promociones permanentes para estudiantes, maestros e INAPAM en varias obras de teatro CDMX 2026.

Ahora que ya conoces todas las opciones con las que cuentas este lunes 25 de mayo no te quedes en casa, elige una obra de teatro y aprovecha para disfrutar de las noches culturales en la CDMX.

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