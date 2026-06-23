Los conciertos hoy 23 de junio y la cartelera cultural de la Ciudad de México (CDMX) ofrecen opciones para todos los gustos. Y es que, la capital mexicana nunca duerme y todos los días cuenta con los mejores eventos para tu plan con amigos, familia o pareja.

Si todavía no tienes planes, aquí te contamos qué eventos destacan este 23 de junio, dónde serán y por qué podrían convertirse en una gran opción para ir después del trabajo.

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¿Qué concierto habrá hoy 23 de junio en la CDMX?

Uno de los eventos más destacados de este martes es el Concierto de Verano InstrumentarteMx, que se llevará a cabo en la Sala Silvestre Revueltas.

Se trata de una serie de conciertos que comienzan a las 11:00, la 1:15 y a las 3:30 horas.

Otra alternativa para los amantes de la música independiente es el espectáculo de la Compañía Nacional de Danza La Cenicienta en el Palacio de Bellas Artes. El ingreso comienza a las 19:30 horas.

Cartelera en teatros

La oferta cultural no termina con los conciertos. La cartelera de teatro en la CDMX incluye musicales, comedias, obras dramáticas y montajes familiares distribuidos en distintos recintos de la capital.

A través de plataformas como Ticketmaster, puedes encontrar funciones en teatros emblemáticos y espacios culturales con propuestas para todas las edades. Las opciones disponibles este 23 de junio son las siguientes:

Ride The Cyclone el Musical : Teatro Xola Julio Prieto

: Teatro Xola Julio Prieto Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde Las Heridas del Viento: Teatro Milán

¿Qué hacer en CDMX hoy además de conciertos?

Además de los conciertos y obras de teatro, la capital ofrece exposiciones, actividades culturales, experiencias inmersivas y eventos especiales organizados por instituciones públicas y privadas.

Si aún no decides qué hacer este martes 23 de junio, la combinación de música en vivo, teatro y actividades culturales convierte a la CDMX en uno de los mejores destinos para disfrutar una tarde o noche diferente.

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