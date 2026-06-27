La agenda de conciertos en la Ciudad de México (CDMX) hoy sábado 27 de junio está llena de música, futbol y espectáculos imperdibles. Desde el esperado concierto de Los Tigres del Norte hasta los festivales futboleros organizados con motivo del Mundial 2026, la capital mexicana cuenta con opciones para quienes buscan disfrutar del fin de semana en distintos puntos de la capital.

El ambiente mundialista continúa apoderándose de la CDMX con actividades gratuitas, mientras que algunos de los recintos más importantes de la ciudad recibirán a artistas nacionales e internacionales durante la noche. Te contamos cuáles son los conciertos disponibles este sábado 27 de junio.

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Lista de conciertos en el Estadio GNP hoy

Uno de los eventos más esperados es el concierto de Los Tigres del Norte, quienes se presentarán este sábado 27 de junio a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira por México.

La agrupación interpretará algunos de sus mayores éxitos, entre ellos La puerta negra, Jefe de jefes y Golpes en el corazón, en un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores del regional mexicano.

¿Qué concierto habrá hoy en el Zócalo y alcaldías?

Además de los conciertos en recintos cerrados, la Ciudad de México mantiene la fiesta mundialista con diversos Fan Fest y escenarios musicales.

En Campo Marte se realiza la celebración The Pride Celebration BonBon, donde por la noche se presentará Gloria Trevi como parte del cierre del evento.

Además, puedes disfrutar de los partidos del Mundial 2026 y de conciertos totalmente gratuitos en los festivales futboleros de las distintas alcaldías. Este 27 de junio habrá conciertos gratis en los siguientes puntos:

Utopía Meyehualco : Jenny and the Mexicats: 27 de junio a las 13:30 horas

: Jenny and the Mexicats: 27 de junio a las 13:30 horas Unidad Independencia :Mariachi Femenil Innovación Mexicana: 27 de junio a las 12:00 horas

:Mariachi Femenil Innovación Mexicana: 27 de junio a las 12:00 horas Parque Tezozomoc: La Sonora Santanera de Carlos Colorado: a las 27 de junio a las 13:00 horas

Cartelera en teatros

Si prefieres una opción distinta a los conciertos masivos, este sábado también habrá obras de teatro en algunos de los principales recintos de la ciudad. Aquí te dejamos la lista de las mejores obras de teatro en cartelera este 27 de junio:

Hansel y Gretel : Teatro Tepeyac

: Teatro Tepeyac La Sirenita Musical : Teatro Tepeyac

: Teatro Tepeyac El Rey León : Teatro Telcel

: Teatro Telcel El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes

: Teatro de los Insurgentes Mentiras el Musical: Teatro Aldama

Teatro Aldama El Sótano: Teatro Fernando Soler

Puedes ver la cartelera de teatro completa en este ENLACE.

Si planeas asistir a alguno de estos eventos, considera salir con anticipación debido a los cierres viales y la alta afluencia de personas prevista durante este sábado.

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