Resultados Tris hoy miércoles 12 de agosto 2026: revisa los números ganadores de la Lotería Nacional

¿quién no ha pensado qué haría si hoy le pega al Tris? Primero pagar las deudas, después liquidar la tarjeta, ayudar a la familia, cambiar el coche y, si todavía queda algo, escaparse unos días a la playa, porque soñar no cuesta, aunque el boleto sí.

Si este miércoles 12 de agosto de 2026 jugaste al Tris de la Lotería Nacional, probablemente ya estás pensando en esos cinco números y cruzando los dedos para que, esta vez sí, sean los buenos.

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La buena noticia es que no tienes que esperar hasta la noche para revisar tu suerte, pues el Tris tiene cinco sorteos durante el día y aquí en adn noticias te vamos contando los resultados conforme son publicados por la Lotería Nacional.

Así que saca el boleto, respira profundo y revisa si alguno de estos números podría acercarte a ese viaje que llevas meses prometiéndote.

¡Ya puedes consultar los resultados de nuestros sorteos electrónicos del día de ayer! 🎉

¿Jugaste #Tris, #Chispazo, #GanaGato o #MelateRetro? 👀

¡Haz clic y descubre si la suerte estuvo de tu lado! 🍀

🔎 Consulta aquí: https://t.co/sFE1AqTetK pic.twitter.com/wsHqEYQy9l — Lotería Nacional (@lotenal) August 12, 2026

Resultados del Tris hoy miércoles 12 de agosto

Este miércoles se realizan los cinco sorteos del Tris: Medio Día, De las Tres, Extra, De las Siete y Clásico.

Los resultados se actualizarán conforme avance el día para que puedas consultar en un solo lugar los números ganadores del Tris de hoy.

• TRIS Mediodía: 36468 | número ganador: 6-2-1-0-0 | Multiplicador: NO

• TRIS de las Tres: 36469 | número ganador: 8-8-4-9-9 | Multiplicador: SÍ

• TRIS Extra: 36470 | número ganador: 9-4-7-4-1 | Multiplicador: SÍ

• TRIS de las Siete: En proceso

• TRIS Clásico: En proceso

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy?

Si quieres saber cuándo volver a revisar el boleto, estos son los horarios de los cinco sorteos:

• Tris Medio Día: 12:00 horas

• Tris De las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris De las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

Los resultados se publican conforme se realizan los sorteos, por lo que puedes regresar a consultar esta nota durante el día.

¿Cómo se juega el Tris?

El Tris de la Lotería Nacional permite elegir diferentes cantidades de dígitos y modalidades de juego.

Puedes seleccionar tus propios números o dejar que el sistema genere una combinación mediante opciones como Trismático.

El costo y el premio dependen del tipo de jugada y de la cantidad de números seleccionados.

Lo importante es recordar que se trata de un juego de azar, así que no existe una combinación que pueda garantizar un premio.

Aunque todos conocemos a alguien que tiene un número que “siempre juega porque algún día tiene que salir”.

Resultados de los sorteos de las tres:#TrisDeLasTres No. 36469.

Número ganador: ✨ 8-8-4-9-9 ✨

Multiplicador: ✅ SÍ #ChispazoDeLasTres No. 12185.

Números ganadores: ⭐03-13-17-18-25⭐

¡Mucha suerte para la próxima! 🤞🏽 pic.twitter.com/wbYKtdrtxV — Lotería Nacional (@lotenal) August 12, 2026

¿Cómo cobrar un premio del Tris?

Si tus números aparecen entre los ganadores del Tris, conserva el boleto o la constancia de participación, ya que es necesario presentar el comprobante para solicitar el pago.

La Lotería Nacional señala que los premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos pueden cobrarse en agencias de la institución; para premios mayores existen mecanismos y requisitos específicos de pago.

Antes de acudir a cobrar, revisa los requisitos y las condiciones correspondientes para evitar una vuelta innecesaria.

¿Los premios del Tris pagan impuestos?

Los premios anunciados corresponden a cantidades brutas, por lo que el monto que finalmente recibe el ganador puede ser menor debido a las retenciones fiscales aplicables.

La cantidad retenida depende de las disposiciones fiscales correspondientes, así que, si esos cinco números son los buenos, antes de empezar a repartir mentalmente millones hay que considerar que el premio que recibas puede ser distinto al monto anunciado.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del Tris?

Si resultaste ganador, no dejes el boleto olvidado en la cartera, la Lotería Nacional establece un plazo de 60 días naturales posteriores a la celebración de cada sorteo para cobrar los premios y reintegros, por lo que es importante conservar el comprobante y realizar el trámite dentro del periodo establecido.

¿Dónde consultar los resultados del Tris?

Los resultados del Tris de hoy miércoles 12 de agosto de 2026 pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería Nacional o aquí en adn noticias, donde iremos actualizando las combinaciones ganadoras conforme sean publicadas.

Si jugaste este miércoles, revisa cada sorteo y compara tus números con las combinaciones oficiales.

Y si hoy la suerte está de tu lado, quizá esa deuda que llevas meses pateando, ese viaje a la playa que nunca concretas o ese gusto que siempre terminas posponiendo estén un poquito más cerca.

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