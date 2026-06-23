Durante el mes de junio, la Ciudad de México (CDMX) es una de las más importantes sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, por lo que las alcaldías tienen preparados los mejores conciertos en los festivales futboleros totalmente gratis. Y este miércoles, Los Askis estarán prendiendo la fiesta para todos los aficionados al futbol. Te contamos los detalles.

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¿Qué son los festivales futboleros?

A lo largo de la justa deportiva, las distintas alcaldías de la capital mexicana tendrán disponibles los festivales futboleros. Se trata de 18 sedes en donde los asistentes podrán disfrutar de los partidos del Mundial 2026, actividades recreativas y los mejores conciertos totalmente gratis.

Los espacios están distribuidos en las 16 alcaldías y cuentan con pantallas gigantes para la transmisión de los partidos.

¿Qué concierto habrá hoy en el Zócalo y alcaldías?

Este miércoles 24 de junio no es la excepción, por lo que los fanáticos del futbol pueden asistir a las siguientes sedes para disfrutar de los conciertos de:

Utopía Meyehualco :La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita: 24 de junio a las 11:30 horas.

:La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita: 24 de junio a las 11:30 horas. Unidad Independencia : Jenny and the Mexicats: 24 de junio a las 11:30 horas.

: Jenny and the Mexicats: 24 de junio a las 11:30 horas. Parque Tezozomoc : La Coreañera: 24 de junio a las 11:30 horas.

: La Coreañera: 24 de junio a las 11:30 horas. Deportivo Xochimilco:Los Askis: 24 de junio a las 11:30 horas.

Cartelera en teatros

Pero, si lo tuyo son las obras de teatro, no te preocupes, que la capital chilanga cuenta con las mejores puestas en escena disponibles en ombligo de semana. Las opciones son las siguientes:

El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes

: Teatro de los Insurgentes Las mamás presentan: noche de juegos : Foro Lucerna

: Foro Lucerna Asesinato para dos : Teatro Milán

: Teatro Milán Esquizofrenia : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron: Nuevo Teatro Libanés

¡No te quedes en casa! Elige el mejor plan y diviértete en la CDMX este miércoles 24 de junio en compañía de amigos, tu familia o tu pareja.

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