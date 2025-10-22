Soy Frankelda se proyectará gratis en CDMX; fechas, sedes y horarios

Soy Frankelda es la primera película stop motion mexicana dirigida por Roy y Arturo Ambriz y para que nadie se quede sin verla se proyectará en cines y en algunos centros culturales gratis, en adn Noticias te compartimos toda la información.

¿De que trata Soy Frankelda?

Creada por el estudio Cinema Fantasma , Soy Frankelda cuenta la historia de una misteriosa escritora fantasma que junto a Herneval buscar contar historias que el mundo quiso olvidar.

Además, los espectadores conocerán más sobre su vida antes de convertirse en fantasma y lo que la motivó para escribir cuentos aterradores.

¿Cuándo se estrena Soy Frankelda?

El stop motion Soy Frankelda se estrenará el próximo 23 de octubre en todo México. La película tiene una duración de 90 minutos.

Esta obra se consolida como un referente del cine animado mexicano pues destaca por su originalidad y carga narrativa.

¿Cuándo y dónde ver Soy Frankelda gratis?

Además, como parte del estreno de Soy Frankelda habrá dos funciones gratuitas en la CDMX:

29 de octubre a las 16:30 horas en Centro Cultural José Martí ubicado en Calle Dr. Mora 1, Colonia Centro alcaldía Cuauhtémoc.

30 de octubre a las 16:00 horas en FARO Oriente ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa.

Exposición de Soy Frankelda en la Cineteca Nacional

Y para que te adentres más en el mundo del stop motion, en la Cineteca Nacional esta la exposición Frankelda: Creación y pesadillas hasta el 6 de enero de 2026.

Hay 120 marionetas y personajes que fueron utilizados en el rodaje; más de 20 maquetas y props, arte conceptual, bocetos y storybords que muestran el proceso creativo y proyecciones exclusivas y material inédito.

La exposición está disponible de martes a domingo de las 12:00 a las 20:00 horas. Los boletos tienen un precio de 50 pesos adultos y 35 pesos niños. Puedes entrar gratis presentando tu boleto de la película Soy Frankelda vista en la Cineteca Nacional.

