Talleres, obras de teatro y ceremonias de cacao en Xocolatl y Xolos edición Día de Muertos

El Día de Muertos es una celebración llena de tradición y en la CDMX se llevará a cabo el evento Xocolatl y Xolos que busca reencontrarnos con personas o mascotas que ya no se encuentran en la tierra a través de ceremonias de cacao , talleres y diversas actividades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué es Xocolatl y Xolos edición Ceremonias de Cacao y Día de Muertos?

Xocolatl y Xolos edición Ceremonias de Cacao y Día de Muertos es una edición llena de misticismo, conexión y espiritualidad donde los asistentes podrán disfrutar de ceremonias y talleres para reencontrarse con sus seres queridos que ya fallecieron.

Actividades de Xocolatl y Xolos

La entrada al área de exposición de productores y artesanos y las pláticas son gratuitas; mientras que los talleres y ceremonias tienen un costo de recuperación.

Talleres

El xolo, el guardián de las almas: Podrás pintar y decorar un pequeño xolo de yeso.

Tiene un precio de:

80 pesos adulto

60 pesos niño

Ilustración mística: xolos y cacao: Pintarás una tote bag

El precio del taller es:

100 adulto

80 niño

Los horarios disponibles son de las 12: a las 13:00 horas y de las 21:00 a las 22:00 horas respectivamente.

Ceremonias de cacao: Honrando a nuestros ancestros

Es un ritual sagrado con especialistas en medicina ancestral donde los participantes beberán cacao mientras disfrutan de música y los guían a una conexión espiritual:

El costo de la ceremonia es de 333 pesos y se llevarán a cabo a las 13:00 horas; 16:00 horas y 19:00 horas.

Obra de teatro: El xolo y el cacao: guardianes del alma

Tiene un costo de 120 pesos para adultos y 80 para niños y se llevará a cabo a las 15:00 horas y a las 18:00 horas.

Taller Retrato del alma: homenaje a mi compañero eterno

Es un espacio dedicado a quienes quieren recordar con amor a su mascota, y podrán pintarlo en óleo.

El costo del taller es de 400 adulto y 300 niños. Se llevará a cabo a las 13:00 y 19:00 horas.

¿Cuándo y dónde es el evento Xocolatl y Xolos?

Xocolatl y Xolos se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en Avenida Nuevo León 80 en la colonia Condesa.

El origen detrás de la flor de cempasúchil y su relación con el Día de Muertos [VIDEO] La flor de cempasúchil es uno de los adornos más preciados de la temporada; te contamos más sobre su origen y su relación con la festividad de Día de Muertos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.