Talleres, obras de teatro y ceremonias de cacao en Xocolatl y Xolos edición Día de Muertos
Si tu temporada favorita es el Día de Muertos, Xocolatl y Xolos es un evento ideal para ti, pues habrá ceremonias de cacao y talleres de pintura.
El Día de Muertos es una celebración llena de tradición y en la CDMX se llevará a cabo el evento Xocolatl y Xolos que busca reencontrarnos con personas o mascotas que ya no se encuentran en la tierra a través de ceremonias de cacao , talleres y diversas actividades.
¿Qué es Xocolatl y Xolos edición Ceremonias de Cacao y Día de Muertos?
Xocolatl y Xolos edición Ceremonias de Cacao y Día de Muertos es una edición llena de misticismo, conexión y espiritualidad donde los asistentes podrán disfrutar de ceremonias y talleres para reencontrarse con sus seres queridos que ya fallecieron.
Actividades de Xocolatl y Xolos
La entrada al área de exposición de productores y artesanos y las pláticas son gratuitas; mientras que los talleres y ceremonias tienen un costo de recuperación.
Talleres
El xolo, el guardián de las almas: Podrás pintar y decorar un pequeño xolo de yeso.
Tiene un precio de:
- 80 pesos adulto
- 60 pesos niño
Ilustración mística: xolos y cacao: Pintarás una tote bag
El precio del taller es:
- 100 adulto
- 80 niño
Los horarios disponibles son de las 12: a las 13:00 horas y de las 21:00 a las 22:00 horas respectivamente.
Ceremonias de cacao: Honrando a nuestros ancestros
Es un ritual sagrado con especialistas en medicina ancestral donde los participantes beberán cacao mientras disfrutan de música y los guían a una conexión espiritual:
El costo de la ceremonia es de 333 pesos y se llevarán a cabo a las 13:00 horas; 16:00 horas y 19:00 horas.
Obra de teatro: El xolo y el cacao: guardianes del alma
Tiene un costo de 120 pesos para adultos y 80 para niños y se llevará a cabo a las 15:00 horas y a las 18:00 horas.
Taller Retrato del alma: homenaje a mi compañero eterno
Es un espacio dedicado a quienes quieren recordar con amor a su mascota, y podrán pintarlo en óleo.
El costo del taller es de 400 adulto y 300 niños. Se llevará a cabo a las 13:00 y 19:00 horas.
¿Cuándo y dónde es el evento Xocolatl y Xolos?
Xocolatl y Xolos se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en Avenida Nuevo León 80 en la colonia Condesa.
