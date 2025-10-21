Fecha y ruta de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX

La celebraciones por el Día de Muertos comienzan y en la CDMX se llevará a cabo la Mega Procesión de Catrinas, cuyo objetivo es enaltecer y preservar la imagen de la Catrina como un símbolo de las tradiciones mexicanas y para que no te lo pierdas, en adn Noticias cuándo, a qué hora y dónde se llevará a cabo.

¿Cuándo será la Mega Procesión de Catrinas en CDMX?

Las calles de la CDMX se iluminarán con velas, flores de cempasúchil y catrinas el próximo domingo 26 de octubre. Las maquillistas estarán desde las 09:00 horas en Paseo de la Reforma.

A las 14:00 horas comenzarán las actividades en el escenario principal al lado del Zócalo capitalino y la Mega Procesión de Catrinas será a las 18:00 horas.

Durante el desfile miles de personas asisten con disfraces y maquillajes típicos de catrinas y catrines.

¡La Mega Procesión de las Catrinas llegará a la Ciudad de México el próximo 26 de octubre!✨💀🕯️



De la Columna de la Independencia al Zócalo Capitalino, la originalidad de catrines y catrinas te sorprenderá.🖤



A partir de las 18:00 hrs.🕗 pic.twitter.com/hWzCMuNYp3 — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 21, 2025

Ruta de la Mega Procesión de Catrinas

El punto de partida será en la columna del Ángel de la Independencia y continuarán sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Calle 5 de Mayo para llegar al Zócalo.

Habrá diferentes contingentes y si quieres participar en la marcha deberás ingresar al siguiente enlace y llenar una solicitud para elegir entre:

Prehispánicas

Zumberas

Exóticas

Clásicas

Novias, novios y Quinceañeras

Abuelitos

Baloon Fashion

Cirqueras

Ciclistas

Teatreras

Estudiantiles

Trajes típicos

Médicos y enfermeras

Cosplay

Medievales

Homenaje a seres queridos

Choleras

Luminosas

Trajes típicos

Danzas hermanas

Batucada

Ritmos Latinos

Músicos y géneros alternativos

En patines

Pachucos y rumberas

De las flores

BNI

Club de fans

San Patricio

Catrina, un símbolo del Día de Muertos

La Catrina es un personaje creado por el pintor, ilustrador y caricaturista José Guadalupe Posada . Su nombre original era “La Calavera Garbancera”, pues los garbanceros eran las personas que teniendo sangre indígena dejaron de vender maíz para vender garbanzos pretendiendo ser europeos.

Fue en 1947 cuando el muralista Diego Rivera usó este personaje y le puso un elegante atuendo como el que hoy conocemos, bautizándola como “La Catrina” en su mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”.

