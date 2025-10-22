Calaverandia 2025: Fechas, sede y todo sobre el parque temático de Día de Muertos

Si aún no están convencidos de qué plan armar para esta temporada de Día de Muertos y fiestas de Halloween les tenemos muy buenas noticias, pues recientemente se dio a conocer que el parque temático Calaverandia estará abriendo sus puertas de este miércoles 22 de octubre al 9 de noviembre de 2025.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que el parque temático de Día de Muertos anunció que sus puertas estarán abiertas de martes a domingo en los siguientes horarios:

Domingo, martes, miércoles y jueves de 19:00 a 00:00 horas

Viernes y sábado de 19:00 a 01:00 horas

¿En dónde será Calaverandia 2025?

El evento de Calavernadia 2025 se estará llevando a cabo en las fechas antes mencionadas dentro del Parque Ávila Camacho ubicado en Guadalajara, Jalisco, esto a menos de 40 minutos de distancia de la glorieta de La Minerva.

Para mayor referencia, este parque se encuentra a un costado de Avenida Patria y Avenida Manuel Ávila Camacho así como a las espaldas del Country Club de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Atracciones en Calaverandia 2025 por Día de Muertos

Como bien se mencionó anteriormente, Calaverandia 2025 es un parque temático que adapta todos sus accesos, atracciones y espacios con imágenes y artículos alusivos al Día de Muertos tradicional en todos los rincones de la República Mexicana.

Para este 2025, el evento contará con las siguientes atracciones:

Travesía prehispánica en “El Infrmundo”

Recorrido por el primer cementerio interactivo del mundo

Experiencia inmersiva “ALMA, Espectáculo Multimedia 4D”

Escenario “El Gran Altar”

Recorrido por Omitlán, un pueblo hecho con casas de “huesos” y colores resplandecientes

Precio de ingreso a Calaverandia 2025

En el marco de Calaverandia 2025 los precios de los boletos son los siguientes:

General adulto (para mayores de 13 años): 790 pesos

General niño (de 4 a 12 años de edad): 390 pesos

Confort pass para adulto: mil 520 pesos

Confort pass para niño: 820 pesos

Para comprar los boletos para el evento, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Boletomóvil, el cual se está encargando de hacer la venta para la festividad de Día de Muertos.

