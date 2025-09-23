Documentales sobre los casos más estremecedores en México y dónde verlos

México ha sido escenario de algunos de los casos más impactantes y complejos de la historia reciente. A través de documentales , se han revelado historias de abuso, corrupción y violencia que han marcado al país.

A continuación, se presentan siete de estos documentales, disponibles en plataformas de streaming .

Marcial Maciel: El Lobo de Dios

Esta docuserie de cuatro episodios expone las décadas de abusos y engaños cometidos por Marcial Maciel , fundador de los Legionarios de Cristo.

A pesar de las denuncias, Maciel logró construir un imperio religioso con un presupuesto anual de 600 millones de dólares. La serie revela cómo sobrevivió al escrutinio de varios papas, siendo presuntamente Juan Pablo II señalado como su principal encubridor.

La Luz del Mundo: Detrás del Velo

Este documental aborda la historia de La Luz del Mundo , una iglesia cristiana fundada en México. Se centra en los casos de abuso sexual cometidos por sus líderes y la lucha de las víctimas por obtener justicia.

A través de testimonios y evidencia, se expone la estructura de poder y control dentro de la organización.

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?

La desaparición y muerte de Debanhi Escobar en Monterrey en 2022 conmocionó al país. Este documental —estrenado la semana pasada— sigue la lucha de sus padres por esclarecer los hechos, presentando testimonios de la familia, periodistas y autoridades.

Se analizan las deficiencias en la investigación y las teorías que han surgido en torno al caso.

Los 43 de Ayotzinapa: Un Crimen de Estado

En 2014, 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero.

Este documental de cinco episodios detalla los eventos ocurridos esa noche y la posterior lucha de los familiares y organizaciones sociales por obtener justicia. Se presenta evidencia que sugiere la participación de autoridades en el caso.

La Narcosatánica

Sara Aldrete, conocida como La Narcosatánica , fue acusada de participar en una serie de asesinatos rituales en los años 80. Este documental ofrece una mirada a su historia, explorando los mitos y realidades en torno a los crímenes cometidos.

A través de entrevistas y reconstrucciones, se analiza el contexto social y cultural de la época.

Populismo en América

Aunque no se centra exclusivamente en México, este documental aborda el fenómeno del populismo en América Latina, incluyendo su manifestación en México a través del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se analizan los orígenes y características del populismo, así como su impacto en países como Argentina, Brasil, Venezuela y México.

Culiacanazo: Herederos del Narco

El 17 de octubre de 2019, un operativo fallido del ejército mexicano para capturar a Ovidio Guzmán , hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, desató una ola de violencia en Culiacán, Sinaloa.

Este evento, conocido como el Culiacanazo , evidenció la fuerza del Cártel de Sinaloa y la vulnerabilidad de las instituciones mexicanas. Esta pieza ofrece una visión detallada de los hechos, con testimonios exclusivos y material inédito.

¿Dónde se pueden ver los documentales?

Estos documentales ofrecen una visión profunda y crítica de algunos de los casos más estremecedores en la historia reciente de México; los puedes ver en las siguientes plataformas:



Marcial Maciel: El Lobo de Dios en HBO Max

en HBO Max La Luz del Mundo: Detrás del Velo en HBO Max

en HBO Max Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? en HBO Max

en HBO Max Los 43 de Ayotzinapa: Un Crimen de Estado en HBO Max

en HBO Max La Narcosatánica en HBO Max

en HBO Max Populismo en América en Prime Video

en Prime Video Culiacanazo: Herederos del Narco en HBO Max

