¡Tributo épico! Escucha a José José y Juan Gabriel GRATIS en la Noche de Museos

¿Extrañas cantar a todo pulmón los éxitos de José José y de Juan Gabriel? La Noche de Museos de la CDMX lo sabe y, por eso, tiene preparado para ti un concierto en homenaje a estas dos figuras icónicas de la música mexicana.

Las canciones de estos dos famosos se fusionarán con la música rock este miércoles 24 de septiembre, durante la Noche de Museos de la CDMX en un concierto de entrada totalmente gratuita. ¿Te los vas a perder? A continuación, en adnNoticias, te contamos todos los detalles de este evento imperdible.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Dónde y a qué hora será el tributo a José José en la Noche de Museos?

El concierto en homenaje al Príncipe de la canción, José José y al divo de Juárez, Juan Gabriel, se llevará a cabo en el Museo Yancuic.

En este recinto la banda Morfeo interpretará las mejores canciones de estos dos artistas en versiones rockeras, que seguramente te sorprenderán. Este tributo es totalmente gratuito y será una de las actividades con las que el Museo Yancuic sorprenderá a los asistentes durante la Noche de Museos de septiembre.

Dirección: Ermita Iztapalapa, Los Ángeles, Iztapalapa

Horario: De 17:00 horas a las 19:00 horas

Cómo llegar: La estación de Metro más cercana es Constitución de 1917, de la Línea 8

Es importante que tomes en cuenta que se trata de un evento con cupo limitado a 280 personas.

¿Qué otros conciertos gratis habrá en la Noche de museos de septiembre?

Durante la Noche de Museos de septiembre, varios recintos tienen programados conciertos gratuitos , además de otras actividades culturales. Algunas de las opciones que estarán disponibles este miércoles 24 de septiembre son las siguientes:

Concierto de mariachis : Palacio de Bellas Artes, a las 18:00 horas

: Palacio de Bellas Artes, a las 18:00 horas Concierto tributo a The Beatles

¿Qué día es la Noche de Museos en la CDMX?

La Noche de Museos en la CDMX se celebra el último miércoles de cada mes, de 18:00 a 22:00 horas, aproximadamente. Es importante que te mantengas al pendiente de la cartelera de la Secretaría de Cultura de la CDMX para que no te pierdas de los mejores eventos gratuitos en la capital del país. En adnNoticias te mantendremos al tanto.