‘Todo está bien’ te invita a burlarte de lo absurdo de la vida godín en el teatro Helénico

¿Todo está bien? La vida godín es capaz de absorber a cualquiera, a veces, pareciera que es capaz de ir apagando a un ser humano como si se tratara de una vela. Pero, escapar de la rutina definitivamente no es nada sencillo, por lo que Hernández, una godínez desesperada y protagonista de esta divertida obra de teatro, intenta salir por la puerta fácil.

Una mañana cualquiera, la mujer decide terminar con la rutina de una manera muy poco común enfrente de todos sus compañeros, en pleno horario laboral. El resto de los godínez logran detenerla y es este drama de oficina lo que desata un absurdo protocolo burocrático en el que se ven envueltos para tratar de encontrar la razón por la que Hernández no quiere seguir viviendo una vida aparentemente normal.

¿De qué se trata ‘Todo está bien’?

La obra de teatro corta que solo dura 90 minutos toca un tema muy duro, pero encuentra la manera de burlarse de la absurda rutina del mundo godín en el que poco a poco nos vamos deshumanizando.

A lo largo de la obra, los personajes del mundo godín se van dando cuenta de que a pesar de pasar casi todo el día conviviendo juntos, encerrados en una pequeña oficina, apenas si se conocen.

En entrevista con adnNoticias, el actor Eduardo Tanús, quien interpreta a un abogado cínico, nos explicó que la obra busca hacer reflexionar a las personas acerca de lo absurdo de la vida de oficina, donde hasta un intento fallido de colapso se transforma en carcajadas y reflexión.

¿Cuánto cuestan las entradas para Todo está bien?

‘Todo está bien’ estrenó nueva temporada en el teatro Helénico, está disponible en cartelera hasta el 5 de octubre en las siguientes fechas:



Jueves y viernes: 20:00 horas

Sábados: 19:00 horas

Domingos: 18:00 horas

Los boletos tienen un costo de $425 pesos y se pueden conseguir en las taquillas del recinto.

