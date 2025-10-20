¡Confirmado! Las guerreras K-Pop tendrán estreno en Cinépolis y Cinemex: fecha oficial y precio de boletos

¿Eres fan de las guerreras K-Pop? Entonces, te encantará saber que esta exitosa cinta que se estrenó en streaming dará el salto a la pantalla grande. Los fans del K-Pop ya tienen una cita en las salas de Cinemex y Cinépolis para disfrutar del estreno de “K-Pop Demon Hunters”.

En adnNoticias, te contamos todos los detalles sobre la fecha de estreno, costos de los boletos y la trama de la cinta. ¡Toma nota porque tienes pocos días para verla!

¿Cuándo estrenan la película de las guerreras K-Pop en cines?

La película “KPop Demon Hunters” estará en cartelera en salas seleccionadas durante tres días únicamente. Será solo un fin de semana en el que se proyectará esta divertida cinta para que los fans de las guerreras K-Pop vivan la experiencia de verla en la pantalla grande. Las fechas en las que la cinta estará en el cine son:

Del viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

Definitivamente, este estreno es una experiencia imperdible para los seguidores del género y del K-pop en general. Toma en cuenta que al ser una función especial en cines, te conviene comprar los boletos con anticipación para asegurar lugar.

¿Cuánto cuestan los boletos para la película KPop Demon Hunters?

En la cadena Cinépolis los precios de los boletos son los siguientes:

Boleto estándar para adulto: $100 pesos

Boleto para niño estándar: $75 pesos

Boleto “VIP” adulto: $194 pesos

Boleto “VIP” para niño: $185 pesos

Boleto “Lounge VIP” por dos entradas: $390 pesos

Apúrate a conseguir tus entradas, pues la preventa comenzó el 17 de octubre.

Por su parte, en Cinemex el costo de los boletos para ver la cinta de las guerreras K-Pop es el siguiente:

Tradicional para adulto $127 pesos

Boleto tradicional para niños: $114 pesos, con aplicable cargo por servicio al momento de comprar en línea.



¿De qué se trata la película KPop Demon Hunters?

La historia de KPop Demon Hunters sigue a tres integrantes del grupo de K-pop femenino llamado HUNTR/X: Rumi, Zoey y Mira. Las tres jóvenes cantantes, además de brillar en escenarios, deben enfrentarse a una amenaza demoníaca.

El villano principal es Gwi Ma, y también aparece un grupo musical rival masculino, los Saja Boys, conformado por demonios que buscan desequilibrar la red llamada Honmoon, destinada a contener la llegada de más criaturas.

Además, Rumi arrastra una dificultad vocal ligada a su pasado, lo que pone en riesgo su desempeño como artista y cazadora de demonios. Esta dualidad entre el mundo del espectáculo y el combate sobrenatural es el corazón de la trama, mezclando música, acción y fantasía en clave K-pop que fascina a los fans.

Aparta la fecha y rompe el cochinito para que apartes tus boletos y no te pierdas la experiencia de vivir las aventuras de las guerreras K-Pop en la pantalla grande.

