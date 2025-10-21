Desfile de títeres gigantes: Fecha y ubicación para ver la “Invasión de los muñecos" 

¿Quieres vivir una actividad diferente, muy bonita, original y que impulsa la imaginación? Entonces no te pierdas el desfile de títeres gigantes que tendrá todo tipo de muñecos. Este evento llamado “La invasión de los muñecos” se robará los reflectores el próximo domingo 26 de octubre.

Este espectáculo no es algo frecuente, por lo que miles de personas no saben qué esperar, aunque si llega a ser un éxito, hay altas posibilidades de que se convierta en una tradición que se repita año con año.

¿Dónde será el desfile de títeres gigantes?

Se trata de un evento cultural en Guadalajara, en donde las calles serán adornadas por títeres gigantes en un recorrido que comenzará en el Foro LARVA (Laboratorio de Artes Variedades) y terminará en la Plaza Rambla Cataluña, en Constancio Hernández Alvirde, colonia Americana.

Es un desfile completamente gratuito en el que las personas podrán disfrutar de increíbles “juguetes” de un tamaño inmenso y que se podrán ubicar en cualquier lugar del recorrido para verlo.

Fecha y hora del desfile de títeres gigantes

Este evento tendrá lugar el domingo 26 de octubre, en punto de las 10:00 am, en donde podremos ver increíbles títeres inspirados en la fauna americana, con la intención de vivir una experiencia de arte , imaginación y espectáculo.

Recomendaciones para ir al desfile de títeres gigantes

Lo importante será ver la sorpresa de los niños, pero no hay edad para dejar volar tu imaginación, por lo que se recomienda para toda la familia y todas las edades. Conscientes de esto, es importante protegerse del Sol, ya que el evento será en una de sus horas más fuertes.

De igual manera, hay que considerar el transporte, ya que habrá algunas vialidades cerradas por el desfile , así que se recomienda tomar transporte público para llegar y retirarse del lugar.

